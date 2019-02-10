CHP’de kadının adı yok

BUGÜN NELER OLDU

Bugünekadar 902 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de kadın adayların sayısını elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olması dikkat çekiyor. Büyükşehir ve seçilecek yerlerde kadın aday göstermeyen CHP 3'ü il olmak üzere 41 yerde kadın aday gösterdi. Parti tüzüğüne göre kadın kontenjan sayısı yüzde 33 olan CHP yüzde 4.9 gibi bir oranı zor yakalayarak sınıfta kaldı. CHP aday tespiti çalışmalarında sona geldi. Aday tespitinde erkek adaylara ağırlık veren CHP'de kadınların esamisi bile okunmadı. Hem parti teşkilatları hem de CHP'den aday olmak isteyen kadınları hayal kırıklığına uğratan Kılıçdaroğlu, Aydın'da mevcut belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmit'te milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ile Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu'nu aday yaptı. 38 belediye başkan adayları da ilçe ve beldelerde seçilmeyecek yerlere gösterdi. Kadın adayları büyükşehirler ve illerde yok sayan Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamalarda ise kadın aday sayısının fazla olmasından dem veriyor. En son gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun yine "Kadın belediye başkan sayımız fazla olmalı. Kadınlar siyasette aktör olarak ortaya çıkmalı" şeklindeki ifadesi dikkat çekerken, bu sözlerine rağmen aday listelerinde kadın adaylara yer verilmemesi ya da büyükşehir ve illerde kadın aday tercihinde bulunulmaması, çelişki olarak değerlendiriliyor. CHP lideri son CHP kurultaya sırasında yaptığı açıklamada ise yerel seçimlerde gençler ve kadınlar için öngördükleri yüzde 20 ve yüzde 33 kotayı uygulayacakları sözü vermişti. Ancak bugüne kadar ki aday tercihleri ve tespitleri gerek kotanın tutturulamayacağı gerekse de verilen sözlerin havada kalacağını gösterdi.