CHP’de istifaların gölgesinde aday tanıtımı

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CHP'ninbelediye başkan adayları tanıtım toplantısı dün Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Aday tanıtım toplantısı, il ve ilçe örgütlerinden yükselen tepkiler, istifalar ve krizlerin gölgesinde gerçekleştirildi. 12 maddelik Yerel Yönetimler Temel İlkeler Belgesi ve Yerel Seçim Bildirgesi'nin de açıklandığı toplantıya, iki ay önce Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'mafya' dediği ancak parti yönetimince Şanlıurfa Siverek'ten belediye başkan adayı gösterilen Fatih Mehmet Bucak'ın katılmaması damgasını vurdu. Bucak'ın yokluğunda Özel ise kürsüde Şanlıurfa adaylarıyla birlikte boy gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, Ankara adayı Mansur Yavaş, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve HDP'ye desteği nedeniyle tepkilerin odağındaki İzmir adayı Tunç Soyer'le birlikte oturması dikkat çekti. Toplantıya davet edilmediği öne sürülen Muharrem İnce de katılırken, İnce aday tanıtımını beklemeden salondan ayrıldı.