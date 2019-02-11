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’cü avukattan itiraf: ‘Başını açarsan hakim yaparız’ deyip soruları verdiler

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019
FETÖ’cü avukattan itiraf: ‘Başını açarsan hakim yaparız’ deyip soruları verdiler
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'daki hâkim-savcı çalışma evi hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli avukat Ş.B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Şüpheli Ş.B. ifadesinde, üniversite yıllarında örgütün idari- adli yargı sınavının cevaplarının hâkim-savcı yetiştirme evlerinde FETÖ sorumluları tarafından örgüt mensuplarına verildiğini anlattı. Ş. B., "Bana 'Başörtünü açarsan hâkimsavcı çalıştırma evinde kalabilirsin' dendi. İdari-adli yargı sınavının cevapları da verildi" itirafında bulundu. 2013'te Ankara'daki hâkim-savcı çalışma evlerine yerleştirildiğini ifade eden, Ş.B.,ayrıca 2013-2014'de idari-adli yargı sınavının genel kültür kısmında çıkacağı belirtilen soruların cevaplarının kendilerine verildiğini belirtti.
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FETÖ’cü avukattan itiraf: ‘Başını açarsan hakim yaparız’ deyip soruları verdiler
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