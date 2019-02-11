Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hindistan'daki domuz gribi salgını

'daki salgını

'da salgını nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019 08:33
Hindistan'daki domuz gribi salgını

Hindistan basınında yetkililere dayandırılan haberlere göre, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan'da bu yıl 2 bin 854 vaka kaydedildi.

Yetkililer, eyalette hafta sonu 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yıl başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının 105'e çıktığını bildirdi.

Eyalette salgının en fazla Jaipur, Ganganagar ve Sikar şehirlerinde görüldüğü kaydedildi.

Hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler ise Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'daki domuz gribi salgını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN