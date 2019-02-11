İyi Parti’den Ak Parti’ye geçen Manisa milletvekili Tamer Akkal: ‘Bir ihanet süreci içerisinde oldukları için istifa ettim’

- İyi Parti kuruluşu aşamasında hedefiniz veya beklentiniz neydi?

İyi Parti kuruluş aşamasında merkeze oturan bir Kuvay-ı Milliye hareketi olarak düşünülmüştü. Türkiye'yi daha iyi yönetmeye talip bir partiydi. Ancak zaman içerisinde bunun dışına çıkıldığını bütün Türkiye görmüş oldu.

İYİ PARTİ'Yİ ELE GEÇİRMEK İÇİN BEKLİYORLAR

- Meral Akşener'in istifa ve geri dönüş süreci oldu. Kamuoyu o süreçten fazla bilgi sahibi olamadı. Biraz açar mısınız?

Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranı karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Biz alınan oy oranından daha çok Meral hanımın istifası ile hayal kırıklığına uğradık ve büyük yara aldık. "Bir genel başkan partiyi bırakıp gidiyorsak biz neden buradayız" sesleri yükselmeye başladı. Meral hanıma parti içinde büyük bir tepki vardı. Bu tepki yapılan çalıştayda had safhaya ulaşınca Meral Akşener istifa etmek zorunda kaldı. Diğer genel başkan yardımcıları pusuda bekliyorsa da Meral Akşener olmadan İyi Parti'nin hiçbir anlamı olmadığını bütün teşkilat biliyordu.





- Meral hanım istifasını çektikten sonra neler yaşandı?

Meral Hanım istifasını geri çekse de parti içindeki etkisini kaybetti. Yetkilerini adeta tamamen Koray Aydın'a devrederek köşesine çekildi. Koray Bey ise zaten dünden razıydı. Zaten bu partiye geliş amacı da İyi Parti'ye ele geçirmekti. Sonuç olarak Meral hanım artık bir genel başkan gibi davranmıyor. Yetkilerini devretmiş durumda.

AKŞENER KONGRE'DEN SONRA ADAY OLMAYACAK

- Şu anda İyi Parti'de Akşener sonrasına hazırlanan adaylar var mı?

Var tabi. Çok isteyenler ve hazırlık yapanlar hep oldu. Mesela Koray Aydın ve Ümit Özdağ ön planda olan isimler. Şu anda ikisi birlikte hareket ediyor. Benim tahminim şu. 31 Mart seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz İyi Parti olağanüstü kongreye gidecektir. Benim şahsi düşüncem Meral hanım yerel seçimlerden sonra yapılacak kongrede aday olmayacaktır.

- CHP ile yerel seçimde ittifak yapılması partide nasıl karşılandı?

Zaten sıkıntıların başlangıcı da burası oldu. Benim dahil olduğu bir kesim arkadaşımız CHP ile ittifakı istemedi. Baştan ittifak değil işbirliği deniliyordu. İşbirliği yerini ittifaka bıraktı. Fakat işin en kötü olan boyutu şu. CHP ile ittifak görüşmeleri yapılırken bırakın milletvekillerini divana bile bu konu götürülmedi. Genel Başkan yardımcılarına dahi sorulmadı. Bütün pazarlık sadece iki tane Genel Başkan yardımcısının bilgili dahilinde gerçekleştirildi. Kendi illerinde aday olmaya cesaret edemeyen Genel Başkan yardımcıları, her şeyi bilirim havası ile başka illerde söz sahibi oldular. Sonuç da ortada.





HDP İLE İTTİFAK BARDAĞI TAŞIRDI

- Sanırım bardağı taşıran son damla ise HDP ile yapılan ittifak oldu?

CHP ile ittifak görüşmeleri yapılırken ben de Manisa'daki görüşmelere katılmak zorunda kaldım. Manisa'da CHP'li belediyelerin bazılarında HDP'nin oy oranı yüksekti. CHP'li milletvekilleri bana "HDP'nin heryerde aday çıkarmaması için 2-3 kontenjan vermemiz gerekiyor" dedi. Bende buna kesinlikle karşı çıktım. İyi Parti sonuç olarak Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin kurduğu bir partiydi. Bir toplantıda Koray Aydın'a bu soruyu yönelttim. "Zaman içerisinde ayarlanır" diyerek bizi geçiştirmeye çalıştı.

- İzmir'de Tunç Soyer'in desteklenmesi nasıl yankı buldu?

İzmir'de Tunç Soyer'in desteklenmesi de büyük bir sıkıntıydı bizim için. HDP'li İzmir İl Başkanı'nın "Bizim adayımız Tunç Soyer" demesinin ardından benim artık İyi Parti'de yerim olmadığını anladım.

TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARI İLE GİZLİ PAZARLIK!

- Parti yönetimi HDP-CHP- İyi Parti yönetimi ve tabanı rahatsız değil mi?

Birçoğu rahatsız elbette. Birçok arkadaşımız parti yönetiminin büyük bir ihanet süreci içerisinde olduğunu düşünüyor. Beni eleştirenlere şunu soruyorum. Bu oyunun bozulması için bir adım atmak mı ihanet, yoksa terör örgütünün uzantısı ile ittifak yapanlarla gizli pazarlık yapmak mı ihanet.

- Bu istifa sürecinde Meral Akşener ile görüşme imkanınız oldu mu?

Bu süreçte özellikle 1 aylık süreçte kendisi ile 4 defa başbaşa görüştüm. Sabırlı olmam gerektiğini ve düzeleceğini söyledi. İstifamdan bir hafta önce Ankara'da kendisi ile yemek yedik. Genel Sekreter Cihan Paçacı da vardı. 4 saat görüştük. Bu kadar sıkıntılı işlerden haberinin olmadığını söyledi. Divan toplantısından sonra döneceğim dedi ama dönmedi. HDP ile bir seçim ittifakı yapmayacağız bile denilmedi. Daha sonra HDP'nin "Büyükşehirlerde Millet ittifakını destekleyeceğiz" açıklaması geldi. Bu açıklamadan sonra benim İyi Parti'de yerim olmadığını bir kez daha anladım.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI GÖZLERİNİ BÜRÜMÜŞ

- CHP-İyi Parti-HDP ittifakı kamuoyunda biliniyor. Bu ittifakın siyaseten yanlış olduğunun farkında değiller mi?

HDP ile ittifakı inkar ediyorlar. CHP açık açık HDP'nin siyasi uzantısı ile açık açık ittifak yapıyor. İyi Parti'de CHP'nin adaylarını destekleyerek bu ittifak içerisinde yeralıyor. Bilmemelerine imkan var mı? Bunlar "düşmanımın düşmanı dostumdur" mantığıyla hareket ediyor. Maalesef bir ihanet süreci içerisindeler. Gözlerini hırs bürümüş. Sadece AK Parti ve Erdoğan kaybetsin istiyorlar. Bunun dışında hiçbir değer kaygıları yok. Bu partinin kurucusu ülkücülerdir. Bu süreçte birçok arkadaşım tepkisini ortaya koyacaktır.

AK PARTİ'NİN YARA ALMAMASI TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

-İstifanızdan sonra bağımsız yola devam edeceğiniz düşünülürken AK Parti'yi tercih ettiniz. Bu süreçten biraz bahseder misiniz?

Ben istifa ettikten sonra CHP, MHP ve AK Parti'den teklif geldi. Ben CHP'nin teklifine "ben ittifak yüzünden istifa ettim. CHP benim dünya görüşüme ters" diyerek kabul etmedim. MHP'nin davetini de kibarca kabul etmedim. AK Parti'den Manisa milletvekili ve birçok arkadaşımız beni aradı. Ben HDP-CHP-İyi Parti ittifakına tepki olarak istifa etmiştim. Bu ittifakın karşısında olmam gerektiğini düşündüm. 31 Mart'ın sadece bir seçim olmadığını düşünüyorum. Bu seçimlerden AK Parti'nin yara alması durumunda beraberinde birçok sıkıntının geleceğini de biliyorum. HDP ile aynı safta olmamak için karşısındaki saf olan AK Parti saflarına geçtim.

AK PARTİ İZMİR'DE ÇOK ŞANSLI

- İzmir'i yakından takip ediyorsunuz? AK Parti'ye İzmir'de şans veriyor musunuz?

Elbette veriyorum. İzmir CHP'nin kalesi deniliyor. Bu yanlış bir bilgi İzmir CHP'li değildir. İzmir'in kökeni merkez sağdır. İzmir'de Demokrat Parti ile başlayan bir gelenek vardır. CHP, İzmir'de rahat kazanmanın verdiği bir şımarıklık içerisinde. Bu nedenle İzmir'e hiç hizmet götürülmedi. İzmirliler de hizmet alamamaktan çok şikayetçi. Milli duyguları en yüksek illerimizden biri İzmir'dir. HDP destekli Tunç Soyer'i İzmirliler içine sindiremez.

İZMİR SEÇMENİ YURTSEVER VE MİLLİYETÇİDİR

- İyi Parti tabanı Tunç Soyer'i sindirebilir mi?

BUGÜN NELER OLDU

İyi Parti İzmir İl Başkanı bir açıklama yaparak Tunç Soyer'e tepki göstermişti. Genel Merkez'den gelen uyarı üzerine bu açıklama geri çekildi. İlk açıklama aslında İyi Parti seçmeninin Tunç Soyer hakkında ne düşündüğünü ortaya koyuyor. PKK'nın siyasi uzantılarını destekleyen adaylara İyi Partililerin oy vereceğini düşünmüyorum. Şunu da söyleyeyim. İyi Parti'nin Türk siyasi hayatında kalıcı olacağını düşünmüyorum. Türk Milliyetçileri tarafından kurulan bir parti CHP ve HDP ile ittifak yaparsa o partinin kurumsallaşmasına imkan yoktur.