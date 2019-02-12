Helikopter kazasında şehit olan askerler için tören

İstanbul Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehitlerden Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesinin Niğde'ye gönderileceği öğrenildi.
İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi