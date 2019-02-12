Haberler Gündem Haberleri Helikopter kazasında şehit olan askerler için tören

Helikopter kazasında şehit olan askerler için tören Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

DHA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 12.2.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 10:35