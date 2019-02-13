31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Millet İttifakı kanadında yer alan İYİ Parti'nin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binasında yapılan toplantı öncesi Soyer ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HDP MEŞRU BİR PARTİDİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bir gazetecinin "HDP ile yan yana bulunmayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da yanıt verdi.

Tunç Soyer'in terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik sıcak mesajlarını İyi Partililer ayakta alkışladı.

CHP'li Tunç Soyer HDP'yi savundu, İYİ Partililer alkışladı

Soyer açıklamasında, "HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Biz Sur Belediyesinin eylemlerine, hendeklere destek olmak için gitmedik. Türk hukuk siteminde bir belediye başkanı istifa ederse ya da koltuğu boşalırsa onun yerine meclisi yerlerinde biri yerine gelir.