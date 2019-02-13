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Cumhur ittifakı genişliyor! Özhaseki: 20 civarında il için görüşüyoruz

Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifak'ının genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 13:46
Cumhur ittifakı genişliyor! Özhaseki: 20 civarında il için görüşüyoruz

Cumhur İttifakı kapsamının genişletilmesine yönelik olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya geldi.

Cumhur ittifakı genişliyor! Özhaseki "20 civarında il için görüşüyoruz"


SAYI 50'YE ÇIKABİLİR

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz. İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" dedi.
İsmi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor.


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Cumhur ittifakı genişliyor! Özhaseki "20 civarında il için görüşüyoruz"

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