Cumhur İttifakı kapsamının genişletilmesine yönelik olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya geldi.

Cumhur ittifakı genişliyor! Özhaseki "20 civarında il için görüşüyoruz"



SAYI 50'YE ÇIKABİLİR



Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz. İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" dedi.

İsmi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor.





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Cumhur ittifakı genişliyor! Özhaseki "20 civarında il için görüşüyoruz"