Kahraman şehitlere veda

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli, Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından, toprağa verilmek üzere, hava yoluyla gönderildikleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.NİĞDELİşehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar (28) 1.5 yılllık evliydi. Şehit Avşar, 3 aylık hamile olan eşiyle gittiği umre ziyaretinden 10 gün önce dönmüştü. Niğde'nin Şahinali mahallesinde oturan Zekeriya Avşar ve anne Fatma Avşar, acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve askeri yetkililerden aldı. Şehidin cenazesi Niğde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından, cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde İl Müftü Vekili Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'ne defnedildi. Törene, şehidin babası Zekeriya, annesi Fati, eşi Mürşide Avşar, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, komutanlar ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güçlükle ayakta durabildiği için tekerlekli sandalyeye oturtulan şehidin babasının gözyaşları yürekleri burktu.ASTSUBAY Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya (35), Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Şahinde, babası Cemil, eşi Sibel, 8 yaşındaki kızı Nur Sevim ve 5 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile ağabeyi Ümit Kaya, caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti. Şehidin eşi Sibel Kaya, tabutun yanına gelerek, "O beni bırakmaz. Beni duyuyor. Mis gibi kokuyor. Ben onun mis yanaklarını hastanede öptüm. Onu kokladım. Bana şimdi kim sarılacak? Benim ona bin kere, yüz bin kere hakkım helal olsun" dedi. Kaya'nın cenazesi, askeri törenin ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi. Kaya'nın eşi "Bana her zaman 'şehit olmak istiyorum' derdi. Askerliği çok seviyordu" diye konuştu.ŞEHİTKara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan (33), son yolculuğuna Ankara'da uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Nezihe, babası İlhami, eşi Gizem Özcan ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve vatandaşlar katıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Cebeci Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze töreninde şehit eşinin fotoğrafını taşıyan Gizem Özcan, "O benim kahramanımdı" diyerek gözyaşı döktü.KURMAY Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli (33)'nin babası da subaydı. Ümit Özerli ve kardeşi Murat Özerli'nin de en büyük hayalleri, subay olmak ve uçmaktı. İki kardeş, hayallerini gerçekleştirerek helikopter pilotu oldu. Kardeşi Murat Özerli Isparta'da, kendisi de İzmir Çiğli'de görev yapıyordu. Bir yıl önce evlenen ve tecrübeli bir pilot geçici görev için gittiği İstanbul'da şehit düştü. Şehit, İzmir'in Kurşunlu Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Bergama Şehitliği'nde toprağa verildi.ŞEHİT düşen ekipteki teknisyen astsubayların çok sayıda takdir belgesinin olduğu, pilotların ise iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlendiği öğrenildi. Vatandaşların üzerine düşmemek için canlarını feda eden kahraman pilotlardan şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlendi ve subay temel kursunu birincilikle bitirdi. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli de Hudut Hizmet Şerit Rozeti sahibi. Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya başarılı görevlerinden dolayı Muharebe Harekatı Şerit Rozeti ve 56 takdiri aldı. Teknisyen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar da genç yaşına rağmen 16 takdir kazanmıştı.MİLLİ Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısında düşen helikopterin kalkış yaptığı 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na bağlı askeri birliğin Trakya'ya taşınma kararı alındığı belirtildi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine birer telgraf göndererek, taziyelerini iletti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da kazayla ilgili taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un taziye mesajında "Vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız" denildi.