Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı

YA İSTİFA YA İHRAÇ

Başarısızlığa ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı, partililer ya istifa ediyor ya da söyledikleri söz, yaptıkları eylemlerden dolayı ihraç ediliyor.

Bir yandan 31 Mart 2019'daki seçim öncesinde tepki istifaları yaşanan partide, diğer yandan da 24 Haziran sonrası parti yönetimine karşı yapılan eylemlerin cezası kesiliyor.

KOLTUKLU PROTESTOYA DA İHRAÇ

Bunun son örneği; 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminden sonra CHP Genel Merkezi önünde, koltuklu protesto yapan Abbas Canyurt oldu.

Seçimlerden sonra evinden getirdiği koltukla bina önüne oturan CHP'li Canyurt şöyle konuşmuştu: "Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok, yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri yeter artık. Ben 46 yaşına geldim, 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak artık yeter diyorum."

Bu eyleminden sonra disiplin süreci başlatılan Abbas Canyurt, CHP Ankara İl Başkanlığı Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi. Canyurt, karara itiraz edince CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararı inceledi ve disiplin kararını onayladı.

CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem

PROTESTO HAKKINI SAVUNUYORLARDI

Öte yandan, kendilerine karşı yapılan her eyleme tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terörist başı Öcalan için bile yaptığı eylemleri protesto hakkı diye savunuyordu.