Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'ye neler vaad ediyor?

Sayın başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda bir yılı aşkın süredir oturuyorsunuz. Geçen bu bir yılı değerlendirdiğinizde ne yaptınız bu süreçte?

Daha öncesinde başlamış projeler vardı onlar devam etti, yeni şeyler oldu mu? Birçok şey oldu. En önemli ne oldu derseniz özellikle kamyonların takip sistemiyle kontrol edilmesi sağlandı ki İstanbul'un en büyük sorunlarından biri. Şu anda servislere, minibüslere, otobüslerle takip sistemi kurduk. Bu sistemle tüm minibüsler, halk otobüslerin, İETT otobüsleri direk takip edilebiliyor. Aynı zamanda İstanbul'daki trafik sıkışıklığını da kontrol ediyor. Bu sistem sonucunda trafikte yüzde 16-17 rahatlama oldu. Artık yeni bir hedef var artık Büyükçekmece var...

"TABELAYI DEĞİŞTİRECEK BİR İLÇEYE GİTMEK LAZIM"



Peki Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na adaylık nasıl gelişti? Niye Büyükçekmece?

Daha önce belediye başkanlığı yaptığım Başakşehir'de rutin belediyecilik uygulamalarının dışında bir hizmet anlayışım vardı. Sadece kaldırımı temizle, çöpü al bu şekilde bir belediyecilikten ziyade iş üreten, yoğun tempoda çalışan bir ilçedeydik. Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatı ile bir ilçeye gidecek isek tabelayı değiştirecek bir ilçeye gitmek lazım yani AK Parti'de olmayan AK Parti'ye geçecek bir ilçeye gitmemiz gerektiğini düşündük. Büyükçekmece'yi önemli eksiklikleri olan, gerçekten de yapılması gereken çok işleri olan bir ilçe olarak değerlendirdik. Tabii burayı da söyleyince sayın genel başkanımızın onun da takdiriyle onayıyla Büyükçekmece adayı oldum.

Sahaya indiniz, kampanyanızı başlattınız. Peki kampanyanızın sac ayaklarını neyin üstüne kurdunuz?

Kampanyanın sac ayağı bir kere bire vatandaşa ulaşmak. Ne yapacağımızı bire bir şahıs şahıs, seçmen seçmen ulaşıp anlatmamız gerekiyor. Büyükçekmece geçmişte 3-4 belde belediyesinin birleşmesiyle oluşan bir yer olduğu için alt yapı ve imar eksikliklerinin çok büyük olduğunu gördüm ama bu işi biz istedik biz istediğimize göre şikâyet yok.

"ÖZELLİKLE TEPECİK BÖLGESİNDE İMAR EKSİKLİĞİ VAR"

Yani Büyükçekmece'yle ilgili ilk tespitleriniz altyapı ve imar sıkıntıları…

Belediyecilikte ilk yapılması gereken, her şeyin başlangıcı imar, imar planı olmalı ki alt yapı geçebilsin. Birçok yerde eski planlar var. Özellikle havza sınırları içinde kalan Büyükçekmece Gölü kenarında kalan Tepecik bölgesi ki orada Hürriyet, Ulus mahallelerimiz var; bu mahallelerin hepsinde imar eksikliği var. Peki ne yapacağız? Vatandaşa da 'Önce imar planını yapalım da ondan sonra diğer hizmetlere bakacağız' demeyeceğim. Evet imar planı yapılırken de vatandaş çamurdan yürüyemiyorsa asfaltını atacağız, yolunu yapacağız. İmar planı çalışması yapılırken okulun eksiklikleri varsa okulun yeşil alanı yoksa imar planı çıkmadan bir park, spor tesisi yapılabilecekse onları da yapacağız. Tabi yapacağız derken 31 Mart'ta Büyükçekmece halkı görev verirse başlayacağız.

"BANLİYÖDEN SONRA METROBÜS BÜYÜKÇEKMECE'YE UZAYABİLİR"

Tabii bunlar temel belediyecilik hizmetleri. Peki sizin Büyükçekmece'ye dair büyük ölçekli ne projeniz var?

Metro ve metrobüs... Metrobüs aslında Büyükçekmece sınırına kadar geliyor ama Büyükçekmece diyemeyiz. Tabi şimdi bu da tartışma konusu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimden itibaren hep şu soruyla karşılaştım; 'Büyükşehir Belediyesi metroyu Silivri'ye uzatacak mı?' Bu talep var, gerçekten ihtiyaç da var ama ben o dönemde 'Kesinlikle uzatma imkanımız yok' demiştim. Metrobüs 400-500 bin yolcu kapasiteyle yapılmış bugün yolcu sayısı 1 milyona yaklaşmış. Sabah-akşam yoğun saatlerde inme binme başlı başına bir problem. Şimdi bu güzergahı uzatıp da 300-400 bin yolcu kapasitesi eklediğimiz zaman iyice perişan olur, içinden çıkılmaz hal alır. Öyle olunca bir çözüm oluşmadan uzatamayız ama 7 yıldır bakım çalışması devam eden banliyö hatlarımız önümüzdeki ay devreye girecek. Halkalı-Gebze banliyösünün Küçükçekmece'den itibaren 100-150 bin metrobüs yolcusunu alacağını hesaplıyoruz. Banliyö ne kadar metrobüsten yolcu azaltabilirse biz metrobüsü birinci etap olarak Büyükçekmece'ye uzatmayı planlayabiliyoruz.

"BÜYÜKÇEKMECE İÇİN İKİNCİ HEDEFİM METRO"

Sonraki hedef Silivri'ye uzaması mı?

İlk etapta Silivri değil çünkü Silivri 300-400 bin ilave yolcu demek. Her halükarda oraya kadar uzatacağız ama ilk etapta uzatamayız. Büyükçekmece için ikinci hedefim ise metro. Anadolu Yakası'nda Kadıköy'den Tuzla'ya E-5 üzerinden metro tabi daha öncesinden ilk iki etabı yapılmış ve bitmişti ben Büyükşehir'e seçildikten sonra üçüncü etabı yani Pendik-Tuzla etabı ihalesi tamamlandı ve oranın inşaatı başladı. Ayrıca Tuzla'dan da Gebze'ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile entegre bir çalışmayla Kocaeli'nden İstanbul'a bir metro geldi. Avrupa Yakası'na baktığımız zaman aynı E-5 güzergahına ihtiyaç var. O da planlanmış fakat metrobüs başladıktan sonra o biraz teyit edilmiş şu anda çok acil olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki güzergahta metro ihalesi yapması gerekiyor. Birisi Vezneciler Arnavutköy orası da yaklaşık iki buçuk 3 milyon nüfusa hitabet edecek 3-4 ilçeyi kapsayacak. Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Başakşehir'in arka tarafından direkt Arnavutköy'e geçecek. Bir de Yenikapı-Beylikdüzü birinci etap olarak Beylikdüzü, devamında Kumburgaz, Silivri İstanbul sınırına kadar yapılmak durumunda.

"MİMAR SİNAN'A UZATILACAK"

Yani metro ilk etapta Büyükçekmece'ye gelecek...

Metro Büyükçekmece sınırlarında olan TÜYAP'a kadar planlanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak madem Büyükçekmece'ye geliyoruz o hattı 3-4 kilometre daha uzatıp Büyükçekmece merkeze yani Mimar Sinan bölgesine kadar uzatalım diye ekipler şu anda çalışıyor.

"İLAVE YOL OLUŞMASI GEREKİYOR"

'Büyükzekmece'ye en büyük vaadim metro' diyorsunuz…

Tabi vatandaşın burada en büyük problemi ulaşım. E-5 zaten devamlı kilit. Aynı şekilde Büyükçekmece'nin üst sınırından kuzey sınırından da otoyol geçiyor, üçüncü köprü ve havalimanı Çatalca bağlantıları yine Büyükçekmece sınırları içerisinde. Büyükçekmece Gölü'nün hem batı tarafından hem Tepecik tarafından yine ilave yol oluşması gerekiyor. Onlar oluştuğu ve alt yapılar tamamlandığı zaman Büyükçekmece'nin ulaşım sorunu kalkmış olur.

"ALBATROS KÜÇÜK BİR MİLLET BAHÇESİ OLABİLİR"

Son yıllarda Büyükçekmece denilince akla hemen Albatros geliyor. Sahildeki tartışmalı bir arazi. Belediye tarafından satıldı, özel mülkiyete geçti. Otel olacağı, rezidans yapılacağı iddiaları çıktı, protestolara sahne oldu. Peki sizin Albotros'la ilgili düşünceniz ne? Eğer seçilirseniz Albatros'a otel, rezidans yapılmasına izin verir misiniz?

Ben Büyükşehir'e seçilmeden önce de tartışması yapılıp görev yaptığım süre de tartışılan bir konu oldu Albatros. O tartışmalar niyedir diye baktığımız zaman hakikaten yerleşim birimlerinin ortasında kalan, geçmişte her ne kadar imarı 'turizm alanı' olarak belirlenip kamp alanı olarak kullanıyor olsa bile insanların nefes alabildiği yeşil bir alan burası. 'Nasıl olsa imarı vardır turizmlidir' diye burayı üç emsal turizm otel alanı yapmak yanlış diyebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla ben buradaki imarı iptal edip burayı yeşil alan olarak halkın kullanımına açmayı vaat ediyorum. Küçük bir millet bahçesi olabilir. Her halükarda burası halkın kullanımında olacak, yeşil alana dönüştürülecek, tekrar ağaçlandırılıp nefes alınacak bir yer haline gelecek. Bu arada bir de mahkeme kararı çıktı Albatros'la ilgili imar iptal edildi.

"TAPU DEVRİ YOK, PARA GERİ VERİLECEK"

Albatros arazisi şu an belediyeye ait değil ama özel mülkiyete geçti. Eğer kazanırsanız yeniden mi alacaksınız araziyi?

Yeniden kamulaştırma değil tapu devri olmamış zaten. Para geri verilecek. Sonra da bir rekreasyon alanı olarak düzenlenecek.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ZORLAMA OLMAYACAK"

Gelelim kentsel dönüşüme… 'Önce imar planlarından başlayacağım' dediniz. Ardından kentsel dönüşüm gelecek mi?

İmar planları bitirildikten sonra yapılıp vatandaşın imar konusundaki problemleri kaldırdıktan sonra yapılaşmanın hızlı bir şekilde yenilenmesini hedefliyoruz. Vatandaşa 'biz nasıl yardımcı olabiliriz' diyeceğiz. Yani biz vatandaşa rağmen bir adım atmayacağız. Bir zorlama olmayacak.

"SAHİL YENİDEN DÜZENLENECEK"

Sahil düzenlemesiyle ilgili projeniz var mı?

Büyükçekmece, İstanbul'da sahili en uzun ilçelerden biri. Hedefim, bu sahili sadece Büyükçekmecelilerin değil bütün İstanbulluların kullanabileceği bir hale getirmek.

Nasıl olacak peki bu?

Sahilin etrafının düzenlenmesi, temizlenmesi, orada yolda yürüyüş yapılma aksları oluşturulması suretiyle sahili canlandırma projesi. Şu anda Büyükçekmecelilerin büyük bir kısmı sahile ulaşamıyor, gelemiyor, gidemiyor. Hedefim, herkesin, her kesimin ihtiyacına yönelik bir projeyi hayata geçirmek. Şimdi emekli olmuş, Büyükçekmece'de yaşayan bir çift düşünün. 'Metro yapacağım' diyorum. 'Bana ne metrodan' diyebilir. Haklı mı haklı. Onun istediği ne? Evinden çıkıp rahatça sahile doğru yürüdüğü, oturup bir çay içebileceği, huzurlu, konforlu bir sahil istiyor. Anne, çocuğunu elinden tutup götürebileceği, rahat edebileceği park istiyor onu yapmak durumundayız. Delikanlı halı saha maçı yapacak buradan gidiyor başka ilçelere, ona da halı saha yapmak zorundayız.

"MÜDAHALE DEĞİL ESNAFI GELİŞTİRME DERDİNDEYİZ"

Sahildeki düzenlemelerden bahsettiniz. Sahilde çok sayıda restoran var, çoğu da içkili mekanlar. Bu mekanlara müdahale olabileceği tartışmaları var. Ne dersiniz?

Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Şu anda İstanbul Boğazımız dünyadan gelip balık keyfi yapan yapılan bir yer oradaki restoranlar belki de önemli bir kısmı içkili. Müdahale etmiyoruz. Niye Büyükçekmece'ye müdahale edeyim? Düzgün iş yapana niye müdahale edelim içki verecekse de kaçak içki veremez yani düzgün iş yapsın. Ayrıca tabi bir de burada biraz önce bahsettiğimiz sahil projesi gündeme gelince şunu da söylemem lazım. Sahildeki yıkımdan bahsetmiyorum. Gelip esnafın kazancına engel olmak değil tam tersine kazancına yardımcı olacak projeler geliştirmek derdindeyim. Belediye olarak bir kere biz insanların yaşam tarzıyla ne içtiğiyle ne giyindiğiyle ilgilenmiyoruz sadece içtiği yediği kendi sağlığına veya mevzuat adına sakıncalı şeyler olmamalı diye düşünüyoruz.

(HABERTÜRK)