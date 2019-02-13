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'nün kritik ismi kaçarken kıskıvrak yakalandı

/'nin önemli isimlerinden , kaçmak amacıyla sahte kimlikle geldiği 'daki 'nda, polis ekiplerince yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 20:25
FETÖ'nün kritik ismi yurt dışına kaçarken kıskıvrak yakalandı

FETÖ'den aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, İstanbul'dan hava yoluyla Dalaman'a geldi. Havalimanında polis, şüpheli hareketler sergileyen Üner'i durdurup, kontrol etti. Kullandığı kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan Zahide Üner, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırmada kimliği ortaya çıkan Üner'in FETÖ'den arandığı tespit edildi. Üner'in kara yoluyla Bodrum'a geçip, oradan da deniz yoluyla Yunan adalarına gitme amacında olduğu öne sürüldü.

Zahide Üner yurt dışına kaçarken yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Zahide Üner'in işlemlerinin sürdüğünü, FETÖ'yle mücadelenin devam edeceğini belirtti. Üner'in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkındaki soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderileceği kaydedildi.

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FETÖ'nün kritik ismi yurt dışına kaçarken kıskıvrak yakalandı
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