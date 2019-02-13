Özhaseki Sabah’a konuştu,müjdeyi verdi! Ulaşımda indirim yapacağız

31 Mart'taki yerel seçimler için geri sayım başladı. Adaylar sahada tüm hızıyla çalışmalarını sürdürürken günde ortalama 5 programa katılıp binlerce kişiye kendisini ve projelerini anlatan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçime 46 gün kala SABAH'a çok özel açıklamalarda bulundu. Öğrencilere bir müjde veren Özhaseki, kente dair düşüncelerini tek tek açıkladı. İşte Özhaseki'nin SABAH'a verdiği röportajdan öne çıkanlar;

SAHADA DURUM NEDİR? ANKET SONUÇLARI NASIL GÖZÜKÜYOR?

İşin başından beri zaten öndeyiz. Çok şükür büyük bir gayretle çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin oyları zaten seçimi rahat almaya yetiyor ancak benim amacım Cumhuriyet Halk Parti'li seçmenden de, İyi Parti'li seçmenden de oy almak. Hatta HDP'ye oy vermiş masum Kürt vatandaşlarımızın da oyunu almak. Niye? Ben belediyecilik yapacağım. Hepsine hizmet edeceğim. Hiç kimseyi ayırmayacağım ki… Zaten bugüne kadarki belediyecilik anlayışım böyle gelişti. Burada ben iki partinin oylarının çok üstünde oy alacağıma inanıyorum. Onun içinde mücadele ediyorum.

CHP'Lİ SEÇMENLERDEN OY ALABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Düşünüyorum tabi ki… Şundan dolayı düşünüyorum; ben tüm projeleri aylar boyunca çalıştım, 30 kadar arkadaşımla bir kitapçık haline getirdim ve yayınladım. Bu benim senedim, bu benim taahhüdüm. Peki, 10 senedir aday olan arkadaşımızın herhangi bir proje kitapçığını gördünüz mü?

Herhangi bir projesini duydunuz mu?

SAHA ÇALIŞMALARINDA ANKARALILAR SİZDEN EN ÇOK NE BEKLİYOR?

İnsanların en çok Ankara'da bekledikleri burada 'biz' kültürünü hâkim kılarak, beraber yönetmek. Biz kültürünü oluşturacağız. Biz bunu hâkim kılarız. Hangi grup hakkında karar alıyorsak onlarla konuşuruz. İstişare Allah'ın emri… Alacağımız karar hiç kimseyi rahatsız etmez, ortak bir aklın ürünü olarak çıkar.

BİRAZ PROJELERİ KONUŞALIM… 19 MAYIS STADI NE DURUMDA?

Stadyumdaki durum şu; 19 Mayıs'ın yerine yapılacak proje netleşti. Bu proje Spor Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımıza tevdi edildi. İhale hazırlıyorlar. Eğer Mimarlar Odası tarafından açılan davadaki yürütmeyi durdurma kararı kalkarsa temel atma işlemi 1 ay sonra yapılabilir. Ama yürütmeyi durdurma kaldırılamazsa yaz aylarını bulur.

TURİZM ALANINDA NELER YAPILABİLİR?

Ankara hepimizin gözde şehri… Buranın her şeyde birinci olması lazım… Ankara'da ticaret var, sanayi var, sağlık alanında birçok yatırım var, üniversiteler var, inanç turizmi ile ilgili ortaya konulacak çok proje var. Ama bütün bunlardan gerektiği kadar istifade edemediğini düşünüyorum. Ankara başkentler arasındaki rekabette geride gelen bir şehir. Bu açıdan bakıldığında Ankara'da yapılacak epeyce proje var. Bu şu manaya da gelmiyor; eskiden Ankara'da bir şey yapılmamış, o yüzden biran önce yapılacak manasına da gelmiyor. O yüzden her başkan kendi dönemine ait ortada ne varsa gerçekleştiriyor. Ama yeni dönem işaret ettiğim konular yapılacak. 5 sene sonra gelen ise öbür 5 seneyi hayal ederek bir takım projeler söyleyecek. Ben Ankara'nın turizmden yeteri kadar pay alamadığını söylüyorum. Bunun yolu nedir? Onu anlatmaya çalışıyorum. Kültür Yolu Projesi'nin biran önce yapılması gerekiyor. Ankara tarihte 8 kez başkentlik yapmış şehir. Roma var, Selçuklu var. Cumhuriyet dönemi var… Ankara'da 72 tane müze var. Fakat insanlar 3 tanesini bile gezmemişler. Bu açıdan bakıldığında Ankara'da yapılacak çok proje var.

MİLLET BAHÇELERİ KENTE NASIL BİR KİMLİK KATACAK SİZCE?

13 yerde Millet Bahçesi yapılabilir diye tespit ettik. Zaten 3 yerde bakanlığımız çalışmaya başladı. Onun dışında 10 yerde de biz hazırlık yaptık. Toplamda 12 milyon 950 bin metrekarelik bir alan. Bu az bir alan değil. Fakat park yapmak, bir yeri yeşil alan yapmak belediyeler için en kolay iş. Yeraltı hizmetlerinden daha kolay... Biz bunu yapabiliriz. Yerlerini de hazırladık. Mülkiyet taramasını da yaptık. Eğer biz bunu gerçekleştirirsek ki 5 sene içerisinde hepsini gerçekleştiririz Allah izin verirse o zaman Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan 19 metrekare, bu 27 metrekareye çıkar. Ankara dünya standartlarının bile üzerine çıkmış oluyor. Burada insanların ihtiyaçlarını gidereceği mekanlar, keyif yapacağı yerler, spor alanları oluşacak. Ankaralıların hafta sonlarını geçirme adetlerini değiştireceğiz. Ankara'da herkes alışveriş merkezlerine gidiyor. Burada iki turladıktan sonra yemek yiyip dönüyor. Bu kültürü değiştirmemiz gerekiyor.

ANKARA ÖĞRENCİ KENTİ. ONLAR İÇİN NELER PLANLADINIZ?

Benim öğrencilik yıllarım uzun sürdüğü için arkadaşlarla uzun uzun bu projelerin üzerine konuştuk. Bunlardan birisi Uyanık Kütüphane… 24 saat açık… Dünyadaki son trend bu. Bu kütüphaneler için 10 kadar yer belirledik. İnşallah 2019 yılı içerisinde bunların temelini atarak işe başlarız. Çok hızlı da yaparız. Ayrıca öğrencilerin çok daha kolay yaşayabilmeleri içinde özellikle otobüs fiyatlarında indirime gitmeyi düşünüyoruz. Birçok yerde bunun temeli tam biletin yarısıdır ama burada biraz yükselmiş bunun geriye çekilmesi lazım. Bununla ilgili de somut adımlar atacağız. Geriye çekilmesi kesin, yapılacak.

SARAÇOĞLU MAHALLESİ'NDEKİ PROJENİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Saraçoğlu Mahallesi'ndeki bizim tarihi evlerimizin her biri kültür sanat evi olacak. Hem geleneksel sanatlarımızın hem de modern sanatların icra edildiği bir yer olacak. Herhâlde gençler burayı tıka basa dolduracaktır.