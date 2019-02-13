Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Van'da düzenlenen terör operasyonunda, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto için sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtilen 31 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlanan 31 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda 27 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda havai fişek, kuru sıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu, örgütsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata başlanmıştır."