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’li vekil kadın polisin kolunu ısırdı

Giriş Tarihi: 14.2.2019
HDP’li vekil kadın polisin kolunu ısırdı
Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekillerinden Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı.
HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 metre yürüyen milletvekillerini durdurarak yürüyüşe izin vermedi. Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalıştı. Polislerin, pankartı almaya çalıştığı sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırdı.
Hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu aldı. Vekillerin etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, o sırada uyarılara karşı uzaklaşmayan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

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HDP’li vekil kadın polisin kolunu ısırdı
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