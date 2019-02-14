Türkeş, AA muhabirine, TBMM Başkanlığına sunulan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuğrul Türkeş, kendisinin ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın ilk imza sahibi milletvekilleri arasında yer aldığı teklifle, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirileceğini dile getirdi.

Türk milletinin kadirşinas bir millet olduğunu vurgulayan Türkeş, bugüne kadar Türkiye siyasetinde önemli rol oynayan bütün tarihi şahsiyetlerin isimlerinin, kalıcı olması için üniversitelere ve önemli kurumlara verildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda bugüne kadar bir tek babası Alparslan Türkeş'in isminin bir üniversiteye verilmediğini belirten Tuğrul Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız duyarlılık göstererek Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Alparslan Türkeş isminin verilmesini düşünmüş. Çünkü rahmetli Türkeş iki dönem Adana milletvekilliği yaptı. Bu da önemli bir kadirşinaslık örneğidir. Türkeş ailesi olarak müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş'in, Ülkü Ocaklarını kurarak Türk gençliğinin bilime, kültüre dayalı yetişmesine önem veren bir şahsiyet olduğunu belirten Tuğrul Türkeş, babasının adının, bilim ve teknoloji üniversitesi olarak kurulan bir üniversiteye verilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu söyledi.

Türkeş, "Rahmetli Türkeş, ömrü boyunca gençlerin bilime bağlı ama tarihini, geçmişini de bilen insanlar olarak yetişmesini arzulayan ve bu doğrultuda çaba sarf eden bir insandı. Üniversiteye adının verilmesi bu bakımdan çok güzel olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.