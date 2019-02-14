Vali Vasip Şahin kar yağdığında kendisiyle ilgili sosyal medyada yazılanları Sabah’a yorumladı…

Yaklaşık 3,5 ay önce İstanbul Valisi iken Ankara Valisi olarak görevlendirilen Vasip Şahin, SABAH Ankara'ya konuştu. İstanbul'da her kar yağdığında akla gelen ilk isim olan Şahin, sosyal medyada sürekli olarak gündem oluyordu. Ankara'da yağan yoğun karda da sosyal medyada gündeme oturan Ankara Valisi Vasip Şahin'in Twitter'da tam 3 milyon takipçisi bulunuyor. Ankara Valisi Vasip Şahin kar tatilleriyle ilgili belki de ilk defa konuşarak, "Çocuklar yolda gördüklerinde tatil var mı diye soruyorlar. Diyorum ki, 'Siz çocuksunuz, çocuk yüreğinizle dua edin, cenabı hak kar yağdırsın… Bizde eğer çok yağarsa onun oluşturacağı bir takım olumsuzlukları önleme adına tatil yaparız…' Bu tabi işin bir yönü. Şu ifade etmek istiyorum. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da bu tatil kararını verirken belli bir saate kadar en az 6-7 sefer meteoroloji ile görüşüyorum, belediyeyle görüşüyorum, okul yönetimleriyle görüşüyorum. Ondan sonra nihai değerlendirme yaparak bu kararı veriyorum. Çok kolay alınan bir karar değil. Mesela en son kar yağdığında insanlar tatil beklentisine girdi ama meteorolojinin bana verdiği bilgi karın kesileceği yönündeydi ve dolayısıyla tatil etmedik. Tatil sadece hoşa gitsin diye değil, bir ihtiyacın, bir mağduriyetin önlenmesi adına yapılıyor" ifadelerini kullandı.

EĞLENDİRİCİ OLUYOR

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eğlenceli paylaşımları gördüğünü söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, " Özellikle kar yağdığında sosyal medyaya bakmıyorum. Çünkü kararımı etkilemesin diye… Ama daha sonraları önüme geliyor pey der pey. Tabi bu çocuklarımızın hem espri gücünü hem de samimiyetlerini gösteriyor. Benim içinde tabi onlar oldukça eğlendirici oluyor" görüşünü dile getirdi.

ANKARA'NIN KENDİNE ÖZGÜ SORUNLARI VAR

İstanbul'un ardından Ankara Valisi olan Şahin, "Tabi İstanbul daha yoğun bir şehirdi. Nüfusu itibariyle, sorunları itibariyle… İstanbul, Ankara'nın 3 katı belki de 4 katı nüfus hareketliliği itibariyle büyük bir şehir. Ama bu nüfusun yerleştiği, hizmet aldığı, dinlediği mekân olarak baktığınızda da belki Ankara'nın coğrafyasının 5'te biri, 6'ta birine yerleşmiş, sıkışmış bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'da yaşanan birçok sorun Ankara'da yok. Ama Ankara'nın da kendine özgü özel sorunları var. Ankara aynı zamanda taşrası olan bir şehir... Bir Evren ilçesi, Nallıhan ilçesi ve bunlara bağlı olarak şimdi mahalle diyoruz ama hala kültürel olarak, yaşayış olarak ve köy olarak hayatına devam eden yerleşim yerlerimiz var. Dolayısıyla İstanbul'da yaşamadığımız sorun ve ihtiyaçlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla idare edilen yerin büyüğü, küçüğü olmaz. Sorunların büyüğü, küçüğü olmaz. Neticede biz bulunduğumuz noktada o sorunları olabildiğince azaltmaya, çözmeye odaklanmak durumundayız. İstanbul tabiki büyük bir metropol, dünya kenti, medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi ama Ankara'da başkentimiz. Cumhuriyetin kurulduğu, şekillendiği ve geliştirildiği bir şehir… Türkiye'nin yönetildiği bir şehir olması hasebiyle kendi özgü hem avantajları olan hem de buna bağlı yönetimsel anlamda sıkıntı ve sorunların yaşandığı bir şehir. Dolayısıyla hem güzellikler hem sıkıntılar hepsi bir arada zaten… Bunlar bir arada olmasa, sıkıntı olmasa bizimde burada varlığımızın bir anlamı olmaz. Dolayısıyla Ankara'ya da aynı şevk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

MUHTARLARLA TOPLANTI

Ankara'nın sorunlarını tespit etmek için muhtarlarla görüştüğünü söyleyen Vali Şahin, "Şuan Ankara'nın bildiğiniz gibi yeni açılan alanlarında altyapı ve ulaşımla ilgili standartların yükseltilmesiyle ilgili bir takım talepler var. Muhtarlarla toplantı yaptık birkaç sefer. Orada dikkatimi çeken enteresan bir tespit oldu. Tabi bir takım sorunlar talepler var ama bu taleplerin yoğunlaştığı iki başlık var. Birincisi köyler artık mahallelerimiz sıcak asfalt istiyorlar. Birde internet ve GSM altyapısının güçlendirilmesi talepleri var. Bu bir yönüyle baktığınızda sevindirici… Hizmet standartları artık bir noktaya kadar gelmiş. Bir takım ihtiyaçlar karşılanmış ama daha kaliteli, haklı olarak daha iyi standartlarda yaşamak ve hizmet almak istiyorlar" ifadelerini kullandı.