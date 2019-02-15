Başkan Erdoğan: Kaşıkçı Cinayeti’ni uluslararası mahkemeye taşıyacağız

Başkan Erdoğan, birçok kanaldan ortak yayınlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalar yaptı.

2018'İN EN ÖNEMLİ OLAYI

2018 yılının en önemli olaylarından birisi olarak tarihe geçen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız." dedi.

Türkiye'nin elindeki belgelerin tümünü ortaya koymadığını hatırlatan Başkan Erdoğan, uluslararası camianın konuyla yeterince ilgilenmediğine dikkat çekti ve "CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım." diye konuştıu.