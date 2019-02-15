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Başkan Erdoğan, Macron’a Fransız tarihindeki soykırımları hatırlattı

Başkan Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken ’a adeta ders verdi. “Bizim tarihimizde yoktur." Diyen Erdoğan, Macron’a Fransız tarihini hatırlatarak cevap verdiğini belirterek “Daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dediğini anlattı.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 23:26

Fransa'nın sömürgecilik ve katliam tarihi grafiklerle anlatılıyor. Başkan Erdoğan, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan ile ilgili sözlerine tepki göstererek kendisine Fransanın gerçekleştirdiği katliam ve sömürgeleri öğrenmesi çağrısında bulundu.

1830 yılında Cezayir'i işgal eden Fransız orduları, burada halka zulmetmeye başladı. 1939 yılında Gabon'da köle merkezleri kurdu. Senegal, Benin, Vietnam ve Gine'deki işgal ve katliamları Tunus'taki zulümler izledi.

Sömürgecilik ve katliam sicili kabarık olan Fransa'nın Moritanya, Kamerun, Çad, Ruanda, Cibuti ve Burkina Faso gibi ülkelerdeki faaliyetleri de kanlı tarihindeki kara sayfalardan bazıları…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili bir tweet paylaştı.

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Başkan Erdoğan, Macron’a Fransız tarihindeki soykırımları hatırlattı
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