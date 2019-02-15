Başkan Erdoğan’dan son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Tek tip askerlik ne zaman çıkacak?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili geri sayım devam ediyor. Milyonlarca asker adayı konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV Ahaber ortak yayınında son dakika açıklamasında bulundu. Yeni askerlik sistemi ile ilgili konuşan Erdoğan, tek tip askerlik bekleyen adaylara da müjdeyi verdi. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Tek tip askerlik ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hazırladık… Tek tip askerlik ne zaman çıkacak? Askerlik 9 aya mı düşecek? İşte yanıtı…

YENİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? ASKERLİK 9 AYA MI DÜŞECEK?