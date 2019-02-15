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’dan son dakika açıklaması! ne zaman çıkacak?

bu akşam katıldığı ATV-Ahaber ortak canlı yayınında ile ilgili son dakika açıklamaları yaptı. Konuyla ilgili açıklamanın yapılmasının ardından sistemini bekleyen adaylar araştırmalarına başladılar. Tek Tip askerlik ne zaman çıkacak? Askerlik süresinin düşeceği ve bununla ilgili yapılan çalışmalar daha önce belirtilmişti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 15.2.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 22:33
Başkan Erdoğan’dan son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Tek tip askerlik ne zaman çıkacak?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili geri sayım devam ediyor. Milyonlarca asker adayı konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV Ahaber ortak yayınında son dakika açıklamasında bulundu. Yeni askerlik sistemi ile ilgili konuşan Erdoğan, tek tip askerlik bekleyen adaylara da müjdeyi verdi. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Tek tip askerlik ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hazırladık… Tek tip askerlik ne zaman çıkacak? Askerlik 9 aya mı düşecek? İşte yanıtı…

YENİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? ASKERLİK 9 AYA MI DÜŞECEK?

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Başkan Erdoğan’dan son dakika yeni askerlik sistemi açıklaması! Tek tip askerlik ne zaman çıkacak?
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