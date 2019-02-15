Handan Toprak DSP’den Avcılar adayı oluyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nın İstanbul'da tek kadın belediye başkanı olan Handan Toprak, noter aracılığıyla dün partisinden istifa etti. 31 Mart seçimleri için aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Toprak, yeni aday Turan Hançerli ile CHP'nin Avcılar'ı kaybedileceğini ileri sürdü. SABAH'a konuan Toprak, "Yaptırdığımız anketlerde Avcılar'dan DSP adayı olmam halinde ilçeyi kazanabileceğimiz sonuçları çıktı. Aday belirleme sürecinde büyük yanlışlıklar, haksızlıklar yapıldı. Halkın yoğun baskısı üzerine aday olmaya karar verdim. Yarın (bugün) DSP Genel Merkezi'ne gidip adaylık başvurumu yapacağım. İnşallah 31 Mart'ta Avcılar'da ikinci dönem başkanlığımı yapıp, yarım kalan projelerimi bitirerek tarihe geçmek istiyorum" diye konuştu.