Polisi ısıran HDP’liye soruşturma

BUGÜN NELER OLDU

VAN'da, katıldığı oturma eyleminde, elindeki yasadışı pankartı almak isteyen kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı Açlık grevinde olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla önceki gün Kazım Karabekir Caddesi'nde yapılan yasadışı yürüyüşte meydana gelen olayda kadın polisin kolunu derin iz bırakacak şekilde ısıran HDP'li vekil hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı. Polis memuruna gittiği hastanede 10 günlük iş göremez raporu verildiği öğrenildi.