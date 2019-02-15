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yasası ne zaman yürürlüğe girecek? nasıl olacak?

için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda devlet kanadı ile AK Parti cephesinden gelen açıklamalar gündemi hareketlendirmiş ve milyonlarca gencin olarak lanse edilen sürece dair sorgulamaları artış göstermişti. Bu açıklamalarının hemen akabinde Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya dair yaptığı duyuru beklentiyi iyice arttırdı. MSB, yeni askerlik sistemiyle ilgili detayların tamamlandığını ve Başkan Erdoğan'a sunulduğunu açıkladı. Şimdi ise, milyonlarca genç tarafından 'Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Haberimizin detaylarından bedelli, tek tip askerlik yasası hakkındaki detayları bulabilir, en son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:53
Tek tip askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

, geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren gündemdeki en önemli konu başlıklarından birisi olarak dikkat çekiyor. Yaşanılan son gelişmelerin akabinde halk arasında '' olarak anılan sürecin detaylarının iyiden iyiye belli olması, konuya yönelik sorgulamaların artış göstermesine neden oldu. Bu doğrultuda, 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve 'Tek tip askerlik nasıl olacak?' soruları en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın, yeni askerlik sistemi kapsamında yapılması muhtemel değişikliklere ilişkin detayları paylaştı.

İşte o detaylar...

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Tek tip askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?
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