Tek tip askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Yeni askerlik sistemi, geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren gündemdeki en önemli konu başlıklarından birisi olarak dikkat çekiyor. Yaşanılan son gelişmelerin akabinde halk arasında 'tek tip askerlik' olarak anılan sürecin detaylarının iyiden iyiye belli olması, konuya yönelik sorgulamaların artış göstermesine neden oldu. Bu doğrultuda, 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve 'Tek tip askerlik nasıl olacak?' soruları en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın, yeni askerlik sistemi kapsamında yapılması muhtemel değişikliklere ilişkin detayları paylaştı.

İşte o detaylar...