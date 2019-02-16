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polise mektup yazmış: Mehdilikten vazgeçersem bırakır mısınız?

Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan almanak şeklindeki 2018 yılı faaliyet raporunda, suç örgütü elebaşı ’ın, cezaevinden Emniyet’e mektup yazıp örgütü dağıtmak için pazarlık yapmaya kalkıştığı ortaya çıktı. Örgütü dağıtma karşılığında emniyet ile pazarlık yapmaya kalkışan Adnan Oktar’ın “Mehdilikten vazgeçersem beni bırakır mısınız” dediği ortaya çıktı. Adnan Oktar’ın bu sürpriz çıkışı “Diğer 33 müridi gibi itirafçı mı olacak” yorumlarına yol açtı.

Giriş Tarihi: 16.2.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 13:06
Adnan Oktar polise mektup yazmış: Mehdilikten vazgeçersem bırakır mısınız?

Kendisini "mehdi" olarak gösterip 1979'da kurduğu tarikat görünümlü korku ve şantaj örgütüyle binlerce insanı perişan eden Adnan Oktar'a yönelik operasyon, önceki gün dağıtılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü faaliyet raporunda yer aldı. Raporda, Oktar'ın yakalanmasaydı 2019 yılında mehdiliğini ilan etmeye hazırlandığı değerlendirmesine yer verildi.

"OKTAR ÖRGÜTÜNÜN TEMELLERİ 1979'DA ATILDI"

Editörlüğünü gazeteci Şenol Gezer'in yaptığı raporda, "Oktar örgütünün temelleri 1979'da atıldı. Lider Adnan Oktar'ın aynı yıl üniversite tahsili için Ankara'dan İstanbul'a gelmesiyle temelleri atılan örgüt, 90'lı yılların başında adını duyurmaya başladı. Hedefleri arasında 40 yıllık bir çalışma neticesinde Mehdi'nin zuhur edeceği inancını yerleştiren örgüt, 2019'u 'Yönetimi ele alma yılı' olarak görüyordu" ifadeleri yer aldı.

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ÇIKIŞ İÇİN PAZARLIK YAPMAYA KALKIŞTI

40 yıllık planı sekiz ay önce başlatılan operasyonlarla yerle bir olan ve tutuklanacağını anlayan Oktar'ın, çıkış için pazarlık yapmaya kalkıştığı öğrenildi.

Halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oktar'ın, kendisiyle birlikte gözaltına alınan 135 kişiden 35 ismin itirafçı olması üzerine Oktar, geçen günlerde İstanbul Emniyeti'ne bir mektup yazdı. Oktar'ın "Mehdilikten vazgeçersem serbest bırakır mısınız?" diye sorduğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet

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