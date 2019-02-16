CHP'den ihraç edilen Canyurt: Asıl diktatör Kılıçdaroğlu

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı Üyesi Abbas Canyurt, Ağustos 2018'de CHP Genel Merkezi önünde koltuklu eylem yaparak partide değişim istedi. Canyurt bu eyleminin ardından disipline sevk edilerek CHP'den ihraç edildi. İhracın ardından SABAH'a konuşan Abbas Canyurt, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör diyor ama esas diktatör kendisi. Diktatörlüğü yapan kendisi, hizipçiliği yapan kendisi" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesine de tepki gösteren Canyurt, "Ben bu seçimde oy kullanmayacağım, gitmeyeceğim sandığa… Adayımız bana hitap etmiyor. CHP içerisinde hiç mi belediye başkan adayı olacak bir arkadaşımız yoktu" dedi.

CHP'DE HİZİPÇİLİK VAR

"Ben CHP'de siyasete Kırıkkale Gençlik Kolları'nda başladım" diyen Canyurt, "Kırıkkale Halk Evi'nde görev yaptım. Kırıkkale'deki bütün solcular beni tanır. Benim bu partiye emeğim çok oldu. Bu emekler bu kadar basit silinemez. Ben bu koltuk eylemini değişim sürecinde yaptım. 600 imza toplanıp da bu imzaların kabul edilmemesi beni üzmüştü. Eylem tarzı olarak CHP'ye yakışan sembol bir eylemdi. Şiddet içermiyordu. Halkta benimsedi. Bu eylemden sonra beni çok arayan oldu. Geldiğimiz nokta ise ihraç oldu. Şuanda CHP içerisinde hizipçilik, dar bir kadro var. Bugün adaylarımıza bakın mesela Ankara'da Mansur Yavaş. Mansur Yavaş seçimi aldığı zaman CHP mi almış olacak. Mansur Yavaş CHP'li değildir. Bugün Deniz Gezmiş'e terörist diyen ben değildim. CHP içerisinde hiç mi belediye başkan adayı olacak bir arkadaşımız yoktu. Bin oy alsın ama CHP içerisinde yetişmiş biri olsun. Bu bile CHP içerisindeki değişim için gerekli bir sebep. Ben Keçiören'de oturuyorum, Keçiören'de oy kullanacağım. Şimdi ben kime oy vereceğim? İyi Parti beni temsil etmiyor ki. Parti tabanlarımız uymuyor ki. DSP ile git ittifak yap. CHP'de çok yanlışlar var" dedi.

SANDIĞA GİTMEYECEĞİM

31 Mart'ta sandığa gitmeyeceğini ifade eden Abbas Canyurt, "Ben bu seçimde oy kullanmayacağım, gitmeyeceğim sandığa… Adayımız bana hitap etmiyor. Ben Mansur Yavaş'ın seçim kazanacağından pek umutlu değilim. Çünkü yüzlerce partili arkadaşla görüşüyoruz, kimse olumlu bir şey söylemiyor. Gönülden hiçbir şey gelmiyor. Şuanda seçim havası yok ki Ankara'da. Buyurun CHP Ankara İl Başkanlığı'na gidelim ve 1 bardak çay içelim. Yöneticilere bakalım, kaç tane partili oturuyor orada. Seçim bürolarına gidelim Mansur Yavaş'ın. Ben dolaşıyorum seçim bürolarını. Ya 3 kişi var, ya 4 kişi. Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'ye bakıyorum adam 3 bin kişilik toplantılar yapıyor. Turgut Altınok Keçiören'de yürüdüğü zaman 200 kişiyle yürüyor. Ama CHP'de ben bunları göremedim" diye konuştu.

MUHARREM İNCE'YE MESAJ VERDİLER

"Bu yönetim gitmediği sürece zaten beni partiye yeniden üye yapmazlar" görüşünü de diye getiren Canyurt, "Ama Kurultay olur ve yeni gelen yönetim muhtemelen bu ihraç edilenler için af getirecektir. Ben partime saygısızlık yapmadım. Bu bana değil, Muharrem İnce'ye bir mesaj. Ben bir üyeyim. Beni kenara koydular ama bu bana göre Muharrem İnce ve delegelere bir mesaj. Yani aba altından sopa gösteriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece sizlere yer yok diyorlar. Bugün ben Muharrem İnce'yle beraberim diyen kaç kişiyi aday gösterdiler. Muharrem İnce'nin etrafındaki insanları ya disipline verdiler ya kınama cezası verdiler ya da disipline verdiler. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör diyor ama esas diktatör kendisi. Diktatörlüğü yapan kendisi, hizipçiliği yapan kendisi… Şuan dar kadro içerisinde ben ne dersem o olur diyerek parti yönetiliyor. MYK'dan PM'den yetkiyi almış, böyle bir süreçte bu diktatörlük değil de nedir? Benim gibi yüzlerce kişi disipline verilmiş. Ben CHP'de 31 Mart gecesi bir değişim olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.