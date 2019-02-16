CHP'den istifa etmişti; DSP'nin Ankara adayı da belli oldu!

1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İyi Parti ve HDP ile ittifaka gitmesi parti içinde tepki toplamaya devam ediyor.

DSP GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Ankara'dan aday olma konusundaki isteğini Aksakal'a iletti. Görüşmenin sonucunda CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz, 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz, DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu!