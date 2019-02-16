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'den istifa etmişti; DSP'nin Ankara adayı da belli oldu!

Bir dönem 'den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan partisinden istifa etti. Yılmaz'ın DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması bekleniyor. CHP, geçtiğimiz hafta başta Mustafa Sarıgül olmak üzere birçok önemli ismi DSP’ye kaptırmıştı.

Giriş Tarihi: 16.2.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 14:27
CHP'den istifa etmişti; DSP'nin Ankara adayı da belli oldu!

1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İyi Parti ve HDP ile ittifaka gitmesi parti içinde tepki toplamaya devam ediyor.

DSP GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Ankara'dan aday olma konusundaki isteğini Aksakal'a iletti. Görüşmenin sonucunda CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz, 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz, DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu!

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CHP'den istifa etmişti; DSP'nin Ankara adayı da belli oldu!
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