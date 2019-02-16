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'nin 'TÜRKKÖK'ü 11 ülkeye şifa dağıttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'her alanda milli ve yerli olacağız' çıkışıyla hayata geçirilen Türkkök, 'nin sağlıkta dünya markası oldu. Kök hücrede dışa bağımlılığı bitirip, kanser noktasında dünyaya sağlık üreten bir sisteme kavuşan Türkiye, 2018'de 11 ülkeye şifa dağıttı. Almanya, , ABD, Hindistan, Slovenya, Belçika, Fransa gibi ülkelerin ihtiyacı karşılandı. Öte yandan Türk bilim insanı ve akademisyenler hükümetin büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü yerli ve milli ilaçta çalışmalarına hız verdi. Yerli ilaç üretimiyle ilgili klinik araştırmalarının çok iyi gittiğini belirten WAA Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "İlaca giden para milli gelirin önemli bir kısmını oluşturuyor. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yapmaya devam ediyoruz, pozitif sonuçlar çıkmaya başladı. Yakın zamanda birçok ilacı kendi ülkemizde üreteceğiz" dedi.

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 13:01
Türkiye'nin 'TÜRKKÖK'ü 11 ülkeye şifa dağıttı

Artık her hastaya donör bulunabilen bir dönemi yaşatan Tükkök ile binin üzerinde hastaya kardeşten nakil yapıldı. Türkiye'de kemik iliği bulamayan kimse kalmaz iken, bu konudaki başarı ve tecrübelerimiz dünyaya açıldı. Yurtdışındaki koordineli şekilde çalışılan ilik bankalarıyla başka ülkede donör bulamayan hastalara ülkemiz aracılığıyla şifa dağıtılıyor.Türkök, ayrıca ekonomiye dev katkılar da sunuyor. Hasta başı 35 bin Euro olan nakil maliyeti Türkkök ile 5 bin Euro'ya düştü.

Türkiye'nin yerli ilaç çalışmalarıyla birlikte kanserle mücadelede yapılan çalışmaları da anlatan Doktor Altuntaş, özetle şunları söyledi:

1 YILDA 4 BİN 600 KÖK HÜCRE NAKLİ: Türkök olmasaydı bir hastanın Türkiye'ye maliyeti 35 bin Euro olacaktı. Devletimizin bu çalışmaları ülkenin ekonomisiyle birilikte sağlık turizmine ciddi manada bir katkısı oldu. 350 bin kayıtlı bağışçı sayısına ulaşan Türkkök ile sağlık çıtamız daha da yükseldi. Geçen yıl 4 bin 600 kök hücre nakli yaptık. Bağışçı sayımız dünyaya göre çok üst seviyede ama toplumda bağışın kök hücreyi azalttığına dair birtakım ön yargılar da var. Bu bir ameliyat değil 2 saatlik basit bir işlemle sadece kolunuzdan alınan kanla çözülüyor.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI KANSER SEBEBİ: Kanser noktasında önemli başarılar elde ettik ancak sigara, alkol kullanımı ve yanlış beslenme alışkanlıkları kanser oranlarını artırıyor. Hematolojik hastalıkların önemli bir sebebi bunlar. Özellikle giderek artan yanlış beslenme ile gelişen erken yaşta obezite kansere yakalanmayı yüzde 50 artırıyor. Yani obeziteye yol açan faktörler kanseri de beraberinde getiriyor. Çarpıcı bir şey söyleyeyim; internet bağımlılığı da kanser gelişimine neden oluyor. Yerli ilaçta pozitif sonuçlar gelmeye başladı. Kanserde önümüzdeki süreçlerde yerli ve milli ilaçları görmeye başlayacağız.

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Türkiye'nin 'TÜRKKÖK'ü 11 ülkeye şifa dağıttı
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