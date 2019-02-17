CHP’de yaprak dökümü sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de, aday belirleme süreci ve adaylara yönelik tartışmalar sürerken, aday tespitleri için tartışmalı ve kavgalı toplantılara sahne olan Parti Meclisi için de muhalif üyelerden sürpriz bir adım geldi. En son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'MYK'yı oylayın' talebiyle istifa resti çektiği PM'de CHP liderine kalan adayları belirleme ve PM'den onay alan adayları da değiştirme yetkisi verilmişti. CHP PM'nin muhalif üyeleri ise imza toplayarak Parti Meclisi'nin adaylar üzerindeki tartışmalar nedeniyle olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve PM'nin diğer muhalif üyelerinin imza verdiği toplantı çağrısı konusunda ise son sözü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek. CHP'nin dünkü MYK toplantısında da muhaliflerin bu hamlesi ele alınırken Kılıçdaroğlu'nun, aday listelerinin YSK'ya sunulacağı 19 Şubat'a kadar ya da listelerin YSK'ya teslim edilmesinden sonra mı PM'yi toplayacağı konusunda netlik bulunmazken, CHP liderinin PM'yi listelerin sunulmasının ardından yapabileceği kaydediliyor. CHP tüzüğüne göre de 60 kişilik PM'nin 11 üyesinin imzasının olması halinde PM toplantıya çağrılmak durumunda. Genel başkan, gerekli imza sayısının bulunması halinde bu talep doğrultusunda olağanüstü PM'yi 1 hafta içinde toplamak zorunda bulunuyor. Olağanüstü PM için 12 üyenin imzasının bulunduğu belirtiliyor.CHP'den istifa edenlere DSP kucak açıyor. İstanbul Şişli'den aday gösterilmeyince DSP'ye geçen Mustafa Sarıgül amacına ulaştı. İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak aday gösterilmeyince DSP'nin kapısını çaldı. Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da aday gösterilmeyince soluğu DSP'de aldı. 1999-2004 yılları arasında Ankara Çankaya belediye Başkanlığı yapan Haydar Yılmaz DSP'ye geçti. HaydarYılmaz'ın DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı kaydedildi. Bu halkaya son olarak da CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar dahil oldu. Acar, "Marmaris'e darbe yapıldı" diyerek DSP saflarına katıldı. DSP'ye partiden kaymalar olması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki genel başkan yardımcısını DSP'ye göndermiş, " Partiye geçmek isteyenlerin geri çevrilmesi" ricasında bulunmuştu. DSP Genel Başkanı ile görüşemeyen CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kalan Salıcı ile Seyit Torun, DSP yöneticileri ile yaptıkları görüşmeden istediklerini alamamıştı.