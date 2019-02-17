Rüşvet isyanında bir şikâyet daha

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Beşıktaş Belediyesi meclis üyelerinin, CHP'li başkan yardımcısı Yasemin Saral'ın bağış adı altında topladığı paraların kayıtlarda gözükmediği iddiasıyla ilgili verdiği önerge gündeme bomba gibi düştü. SABAH'ın önceki gün "CHP'de rüşvet isyanı" başlığıyla verdiği haberin ardından bir önerge daha verildi. Belediye meclisi üyesi Ali Bağdatlı verdiği önergede "Beşiktaş Altzeren Sokak No18, 917 ada, 87 parselde bulunan bir ve bir şirketin genel müdürlüğü olan binada kaçak yapılanma olduğunu, müdahale edilmediğini öğrendik. Bilgi edinmek istiyoruz" dedi. SABAH'a konuşan Bağdatlı "Binanın dosyasında inanılmaz bir durumla karşılaştık.Sadece burası değil, Ortaköy, Levent, Ulus ve Etiler'de çok sayıda benzer bina tadilat görmüş. Ancak hiç birisiyle ilgili bir kayıt yok ortada. Dosyaya göre 1996'dan bu yana hiç bir ekleme yapılmamış" dedi. İddiaya göre şikayete söz konusu olan binada tadilat yapılması için CHP'li bir MYK üyesi devreye girdi. İstanbul'da bazı ilçe belediyelerinden danışmanlık adı altında astronomik ücretler alan bu MYK üyesiyle ilgili de şikayet var. İsmini açıklamak istemeyen bir parti mecmisi üyesi, "Partide maalesef tuz kokmuş durumda. TBMM kürsüsünde, televizyon ve gazetelerde 'Yolsuzlukla mücadele ediyorum' diyen İstanbul milletvekili bu MYK üyesi, kirli işlere bulaştı. Mühürlenen, tutanak tutulan bazı yerlere aracılık ediyor. Bunun için belediye başkanı ve yöneticilere baskı yapıyor. Bu vekil aynı zamanda bir belediyeden 30 bin TL danışmanlık ücreti alıyor. Belli ki iddialar ortaya çıkmasın diye dosyayı temizlemişler. Zaman zaman ikili görüşmelerimizde mevcut başkana bu konuyu anlattık. Bizi dinlemedi. Başkan Yardımcısı Saral'ın yanı sıra emrinde çalışan bazı mıntıka mühendisleri ile müdürlerin de usulsüz işlere imza attığını öğrendik. Beşiktaş Belediyesi'ni bu duruma düşürenler utansın" diye konuştu.