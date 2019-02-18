Başkan Erdoğan'dan Burdur'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlerle hasret gidermekten çok memnunum. Burdurlu kardeşlerimi özlemişim, gördüğüm kadarı ile Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart'da AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşmaya hazır mısınız?

9 KATRİLYON YATIRIM

Burdur 31 Mart'da Cumhur ittifakının yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Son 16 yılda Burdur'a 9 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 adet yeni derslik ilan ettik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni şehrimize biz kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye gelen dünya liderlerine o içeceği ikram ettiğini açıkladı!

ERDOĞAN MÜJDELERİ TEK TEK SIRALADI

Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi ilan edip çevresinde de Millet Bahçesi inşa ediyoruz. 475 yataklı Burdur Devlet Hastanesinin inşasına yakında başlıyoruz. Burdur'da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik. Laf değil iş yapıyoruz, iş. Burdur şehir merkezine içme suyu temin edeceğimiz projelerimizi hazırladık. Burdur Gölü'nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz, su çekilmesini telafi edeceğiz. Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemeği için vatandaşımız suyu içemiyor. Bu zihniyeti 31 Mart'da tasfiye edeceğinize inanıyorum.

TÜRKİYE SINIRLARINDA TERÖR OLUŞUMLARINA ASLA İZİN VERMEYECEK

Bizler şimdi yeni bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz Fırat Kalkanı Hareketı ile DEAŞ'ı ezip geçince bu sefer de PKK'nın Suriye kolunu üstümüze saldılar. Zeytin Dalı Harekatı ile bunu da hallettik. Suriye'den gelebilecek yeni göç dalgasının önüne geçtik. Fırat'ın doğusunda ve Münbiç'deki terörislerin hedefinin Türkiye olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye sınırlarında terör oluşumlarına asla izin vermeyecek. Biz, saldırıya uğradığımızda müttefiklerimiz bizlere hava savunma sistemlerini vermediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ülkeler sert cevap "Şimdi kalkıp bize S-400 almayın diyorlar..."

ŞİMDİ KALKIP BİZE S-400 ALMAYIN DİYORLAR... Bu süreçte Rusya ile S-400 alma noktasında iletişim kurduk. Şimdi kalkıp bize Rusya'dan S-400 almayın diyorlar. NATO üyesi Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var. Onlara bir şey demiyorsunuz. Siz teröristlere 22-23 bin tır silah göndereceksin, ben senden param ile silah alamayacağım. Bu nasıl bir ittifak. Biz bu konuda da gerekli adımlarımızı attık.

BU BÖLGEDE TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALANLAR DEĞİL, YANINA ALANLAR KAZANIR

Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaktan operasyon yapmaya gelenler kendini hak sahibi görüyor, bizim 900 km sınırımız var ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle bir şey? Bizim durumumuzu anlamak zorundalar. Bu bölgede Türkiye'yi karşısına alanlar değil, yanına alanlar kazanır. Kardeşlerim 31 Mart mahalli seçimlerinin ardından 2023 yılına kadar kesintisiz bir hizmet dönemine giriyoruz. Bundan sonra hedeflerimize çok çalışarak varacağız. İnşallah Burdur tercihini 31 Mart'da hizmet belediyeciliğinden yana kullanacaktır. Sevginiz ve coşkunuz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur'da vatandaşlara hitap etti!