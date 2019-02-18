CHP 25 yıldır ne yaptı?

GEREKSİZ BİR GÖNÜL MACERASI YAŞADIM



Ergun Göknel 82 yıllık hayatına 4 evlilik sığdırmış. Yaşadıkları için yorumu ise, "Kısa zamanda yükselmenin cezasını çektim" diyor. Emekli olan Göknel, 11 yıldır oğlunun evinde kalıyor. Maaşı 2 bin 960 TL. Şu anda bekar olan Göknel, kendisine, şair Attila İlhan'ın, "Ne kadınlar sevdim zaten yoktular" dizelerini hatırlatınca sadece gülümsüyor. Göknel, ilk evliliğini 21 yaşında ve iki oğlunun annesi İnci Hanım'la yapmış. Göknel, "İnci, Nurdan, Feray ve son olarak Müjgan'la evlendim. İnci ile 12, Nurdan ile 21, Feray ile 3.5, Müjgan ile 8.5 yıl evli kaldık. Nurdan ile olan evlilik 21 yıl değil en fazla 3 yıl sürmeliydi" diye konuşuyor. Yanlış evlilikler ve gönül maceralarını ise şu sözlerle ifade ediyor Göknel: "Benim bir ilkem var. Başıma bir şey gelince hatayı ilk kendimde ararım. Herkese de bunu öneriyorum. İSKİ olayında gereksiz bir gönül macerası yaşadım. Bunu hata olarak görüyorum. Evlenmek, boşanmak bir hata, asla pişmanlık değil. Hatamı kabul ettim zaten" diyor.



Ergun GÖKNEL-------- Erhan ÖZTÜRK



CHP 25 YILDIR PROJE ÜRETEMİYOR



CHP'nin İstanbul'da bir daha seçim kazanamamasını kendisine bağlayanlar olduğunu hatırlatan Göknel, şunları anlattı: "Bazen sokakta ve toplu taşıma araçlarında beni tanıyanlar yanıma gelip, 'Sizin yüzünüzden bir daha İstanbul'da CHP iktidar olmadı' diyerek sitem ediyorlar. Bu ifadeleri kullananlarla tartışmaya girmiyorum. Ancak hep hakemde kabahat bulmaya benziyor bu yaklaşımlar. 25 yıldır doğru düzgün politika üretmemişler, proje sunmamışlar. Tüm sorunu benim üzerime yıkıyorlar. Seçime 6 hafta kaldı ortada CHP'nin doğru düzgün projesi yok. Kapı kapı dolaşmak, güler yüzle insanlara yaklaşmak çok önemli.





RP'Lİ BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR CEZAEVİNDE BENİ ZİYARET ETTİ



* AK Parti 16 yıllık bir parti. 2002 yılından bu zamana kadar yapılan seçimlerin tamamında ipi göğüslediler. AK Parti'nin en önemli özelliği şu. Seçimden hemen sonra bir sonraki seçimlere hazırlanıyor. Örneğin 31 Mart seçimi bittiği zaman 1 Nisan'da başlayacaklar çalışmaya. Kapı kapı dolaşıyorlar. Bu çalışmaya seçimden 3 ay önce başlamıyorlar. Örneğin ben Keçiören Açık Cezaevi'nde yatarken, bir bayram sabahı ziyaretçiler geldi. O zaman Refah Partisi vardı. Başörtülü kadınlar bize çikolata getirip, sohbet ettiler. Ben bunu hayatımın hiç bir döneminde unutmam, unutmadım. İnsanlara dokunuyorlar. Vatandaşların ceplerine bu 16 yılda para girdi. Kimine az, kimine çok. Tüm bunlar çok önemli. Bir diğer önemli olan da, hayat şartları ve yaşam kalite seviyeleri yükseldi.





* AK Parti 31 Mart seçimleri için adaylarını tık diye belirlerken, CHP bu süreci maalesef iyi yönetemedi. MYK ve PM'de yaşanan tartışmalar seçmende negatif etki bıraktı. Maalesef süreci iyi yönetemiyorlar. "

İSKİ SKANDALI NEYDİ?

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 1989 yılı yerel seçimlerinde birçok büyük kentin yanı sıra İstanbul'da da belediye seçimlerini kazanmıştı. Ancak Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı, 1993'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) patlak veren skandalla sarsılmıştı. İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel, sekreteri Feray Karvar'la ilişki yaşamaya başlamış, 22 yıllık eşinden boşanmak için 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ancak Göknel, eşine 'Herhangi bir açıklama yapmadan sessiz sedasız boşanmak' şartını koşmuştu. Bu durumdan hoşnut olmayan Nurdan Erbuğ, eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı. Göknel'in, paravan şirketler kurulmasını sağladığı ortaya çıkmış, bu şirketlerin de İSKİ'nin açtığı klor alımı ihalelerine girdiği belirlenmişti.