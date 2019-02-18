CHP yönetimine kırmızı kart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de teşkilatın tüm itirazlarına rağmen yeniden mevcut belediye başkanı Ali Kılıç'ı aday göstermesi nedeniyle istifa eden ilçe yönetimi, İstanbul'dan Ankara'ya doğru başlattıkları yürüyüşü dün tamamladı. 'Temiz Toplum, Temiz Siyaset' yazılı kırmızı yelek giydikleri için 'kırmızı yelekliler' olarak adlandırılan grubun yürüyüşü 10 gün sürdü.

ANITKABİR'E YÜRÜDÜLER

Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı önünde kendilerine destek veren partililerle buluşan grup, önce Atatürk posteri ve bayraklarla Anıtkabir'e kadar yürüdü. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini protesto eden partililer, "Temiz toplum, temiz siyaset", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Ardından otobüslerle CHP Genel Merkezi önüne gelen 'kırmızı yelekliler' burada bir basın açıklaması yaptı.

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GENEL MERKEZ KAPI DUVAR

Aday listesi mesaisinin sürdüğü ve bu nedenle 19 Şubat günü listeler YSK'ya teslim edilene kadar ziyaretçi yasağının uygulandığı CHP Genel Merkezi önünde protestocu partililer adına basın açıklamasını CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesine tepki ve Maltepe halkının kabul etmediği bu karara karşı çıkmak üzere 'Temiz Toplum Temiz Siyaset' yürüyüşü yaptıklarını hatırlatan Otlu, parti yönetiminin aday belirleme sürecinde, kendini kamuoyu önünde aklayamamış bazı kişileri tercih ettiğini, adaylık sürecinde partiye bağlılık yerine, kişilere bağlılık gösterilen bir tavır sergilendiğini gözlemlediklerini söyledi. Otlu, "Aday belirleme sürecinde görüşlerimiz alınmadığı için yollara düştük. Seçilen il ve ilçe yönetimlerinin görüş ve önerilerinin bir önemi olmadı. CHP PM, Maltepe örgütü ve Maltepe halkının onaylamadığı biri her şeye rağmen Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildi" dedi. Otlu, yürüyüşlerinin sebebinin sadece Maltepe değil parti yönetiminin Türkiye genelindeki aday tercihleri olduğunu ve yapılan yanlışlardan geri dönülmesi, listelerin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini söyledi. Genel merkezin önünde ıslık çalıp, sloganlar atan grup, okudukları bildiriyi genel merkez duvarına bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.