MHP genel başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: PKK destekli zillet ittifakı suçüstü yakalandı

- İzzet Bey Cumhur İttifakı giderek genişliyor. Siz il il seçim çalışmalarının içerisindesiniz. İttifak çalışmaları istenildiği gibi ilerliyor mu?

Cumhur İttifakı, Türk milletinin kararıdır, kutlu iradesinin tezahürüdür. Bu ittifakın hedefinde milli bekanın geleceğini güvenceye almak, milli birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi defalarca söyledi, Cumhur İttifakı siyasi çıkar ilişkilerine, günlük heveslere, kısa menzilli heyecanlara asla dayanmıyor. Türklük ve Türkiye sevdası ana dayanağımız.





- Seçim bölgelerinde AK Parti ve MHP teşkilatları bir uyum yakalayabildi mi?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Cumhur İttifakı tarihi bir uzlaşma ruhuyla hareket ediyor. Çünkü 31 Mart 2019'da zillete fırsat vermemek lazım. Türkiye'nin düşüşünü, devrilişini düşleyen veya planlayan habis ve hain çevrelere karşı teyakkuzda olmak tarihi önemde. İttifakın uzlaşma zemini elbette genişliyor, iyice kökleşiyor. Yakın tehlikeleri görüyoruz, karşımızdaki tehditleri analiz ediyoruz. 1 Nisan sabahı istikrar olsun, huzur olsun, güvenlik olsun, bereket olsun istiyoruz. Gayemiz bu. Milliyetçi Hareket Partisi hem düşüncesi, hem siyaseti, hem de sahada ki aktif performansıyla samimidir, bir bütündür, Cumhur İttifakı'nın başarısı için elinden gelen çabayı göstermektedir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde yükselecek milli beka şuuru, bela ve cefa kafilesini, zillet ve hezimet lobisini inanıyoruz ki yerle yeksan edecektir.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE ÖNDEYİZ

- Siz en çok merak edilen 3 büyük şehirde seçim yarışını yakından takip ediyorsunuz. Bu bölgelerde kim önde?

Üç büyük şehirde hem şahsiyetleriyle hem de siyasi tecrübe ve geçmişleriyle göz dolduran adaylarımız var. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayları diğer yerlerde olduğu gibi; İstanbul, Ankara ve İzmir'de de yarışı önde götürüyorlar ve inşallah da kazanacaklar. Ankara'da ve İzmir'de herhangi bir sorun görünmüyor. Gerek Sayın Mehmet Özhaseki, gerekse Sayın Nihat Zeybekçi'nin çaba ve çalışmaları oldukça etkili. Bunu çekemeyenler var mı, var. Hazım zorluğu geçirenler var mı, o da var. Bu nedenle dedikodu çıkarıyorlar, mesnetsiz ve dayanaksız sallıyorlar. Ancak nafile. İstanbul'un yanı sıra, Ankara ve İzmir'de de Cumhur İttifakı başarıya ulaşacak.





TÜM TÜRKİYE'DE SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ

- Cumhur İttifakı birçok ilde yarışın dengesini bozduğu dile getiriliyor. MHP olarak hangi illerde sürpriz bekliyorsunuz?

Eve dengeleri bozacağız, ama bu zilletin dengesi olacak. Türkiye muhalifi çevrelerin, Türk düşmanı odakların hem dengesini bozacağız, hem de uykularını kaçıracağız. Bizim için sürpriz il veya iller yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin tamamına talibiz. Her gönüle girmeyi istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir inanç, irfan ve iddiayla çalışmalarını sürdürüyor. İnandık, başaracağız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. Türkiye ehline emanet edilecektir.

- PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin büyük şehirlerde Millet İttifakı'na verdiği destek, CHP ve İyi Parti tabanında büyük hayal kırıklığı yarattı. Sizce İyi Parti tabanı bu ittifakı sindirebilir mi?

Aslında zillet ittifakı suçüstü yakalandı. Bütün kirli çamaşırlar etrafa saçıldı. Maskeler düştü, yüzdeki boyalar aktı. HDP-PKK açıktan CHP ve İP'e destek veriyor. Kandil destekli zillet ittifakı suçüstü yakalandı. Milli ve manevi değerlere sahip hiçbir vatan evladı bu olanları kabullenemez, normal göremez. İP'e oy vermiş her vatandaşımızın bu gelişmeler karşısında şok olduğu, infiale kapıldığı kanaatindeyim. Bu terazinin bindirilmeye çalışılan sıkleti çekmeyeceği düşüncesindeyim. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin en son grup toplantısındaki sözleri bütün her şeyi gözler önüne serdi. Sözde Kürdistan'da kazanıp Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceklermiş. Sayın Genel Başkanımız bu kokuşmuş açıklamayı muhatabının yüzüne adeta çarptı. Dedi ki, Türkiye'de Kürdistan yoktur. Milli bekamızı dinamitlemeye çalışanlara milletimiz 31 Mart'ta gereğini yapacaktır.





HDP DESTEKLİ İTTİFAK ÇÖKECEK

- HDP ile yapılan bu ittifak sizce seçim yarışını nasıl etkiler?

Hz. Mevlana'nın güzel bir sözü var: "Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; bülbül güle, karga çöplüğe götürür." HDP'yle yola çıkanın rotası uçurumdur, hüsrandır. Hiç şüphe yok ki, HDP PKK'nın siyasi şubesi. Ha HDP, ha PKK. Hedef ve emel birlikteliği açısından aralarında en ufak bir fark var mı? Polisimizin kolunu ısıranlar, fırsatını bulursa canına da kast eder. HDP'nin ipi Kandil'e bağlıdır. Kumanda İmralı'dadır. HDP'nin içinde bulunduğu zillet çatısı 31 Mart'ta çökecektir. Hep birlikte göreceğiz.

CHP HALA KENDİ SORUNUNU ÇÖZEMEDİ

- CHP 31 Mart seçimleri öncesinde yapacağı hizmetler ve projelerle değil koltuk kavgaları ile gündeme geliyor. CHP'de bitmeyen bu koltuk kavgası ve istikrarsızlığın sebebi nedir sizce?

CHP aslında kavganın, kutuplaşmanın ve kargaşanın kaynağı. Türk siyasetinin en önemli sorunlarından birisi CHP'deki derin ideolojik ve fikri çatlak ve çarpıklıklar. CHP varsa emin olun ihtilaf vardır, inkar vardır, istikrarsızlık vardır. CHP Genel Başkanı Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye kadar sözde adalet yürüyüşü yapmıştı, şimdi Maltepe'den yeni bir yürüyüş başlamış, cevap gibi, zannederseniz misilleme. CHP kaynayan kazan, dolayısıyla kapak tutmaz artık. CHP sorunu çok boyutlu ve çok değişkenli. Bünye hasta olmuş, pansumanla tedavisi de çok zor.

- Kayyumla yönetilen belediyelerde halk hizmetten memnun ama oyunu yine HDP'ye verecek gibi bir önyargı var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Vatandaşlarımızın bu defa HDP'nin tuzağına düşmeyeceklerine inanıyorum. Aldığımız bilgi ve edindiğimiz izlenimler bu yönde. Malum belediyeler kayyuma devredildiği andan itibaren asıl işlerine döndüler. Yöre insanımız hizmetle tanışmaya başladı. HDP'nin yalan, istismar ve ihanete dayanan siyaseti çuvalladı.





TEK HEDEFİMİZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞARISI

- MHP olarak 31 Mart yerel seçimlerinde başarı hedefiniz nedir?

Birinci ana siyasi hedefimiz, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart 2019'dan güçlenerek çıkması, buna uygun mahalli idareler yönetiminin demokratik kazanımlarla tesisidir.

Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir.

İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, diri olmak, sağlam duruş göstermektir.

- MHP 24 Haziran seçimlerinde beklentilerin üzerinde bir oy almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık onurlu mazisiyle millete hizmet etmektedir. Bütün karanlık kampanyaları aşarak, kara propagandaları geçerek, tuzakları bozarak, engelleri bir bir yıkarak tarihi yürüyüşümüze liderimizin arkasından inançla devam ediyoruz. Yapamaz diyenleri, başaramaz diyenleri hep mahcup, hep mağlup ediyoruz. Genel Başkanımız davamızın dualı olduğunu söyleyegelmiştir. Türk milleti MHP'ye güveniyor, Genel Başkanımıza inanıyor, Cumhur İttifakı'nda geleceğini görüyor. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de büyük bir başarıya ulaşacaktır. Nitekim Cumhur İttifakı'nın başarısı Türkiye'nin başarısı olacaktır, hepimizin zaferi olacaktır. Türkiye'nin kuyusunu kazmak isteyenler bir kez daha kaybedecektir. Biz egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milletine güveniyor, istiklaline ve istikbaline sahip çıkacağına gönülden inanıyoruz.