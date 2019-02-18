- Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK içindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını, çocukların örgüt saflarında savaştırıldığını bir kez daha ortaya koydu - Örgüt, insanlık dışı olayları şikayet eden teröristleri ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlayıp sözde örgüt cezaevine gönderiyor - Tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmaları engellenmeye çalıs¸ılan teröristlerden bazıları ölümü göze alarak kaçarken bazıları da intihar girişiminde bulunuyor

ANKARA (AA) - Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK içindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını, çocukların örgüt saflarında savaştırıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan ve aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu birçok elemanını kaybeden bölücü terör örgütünde kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar ve tecavüz olayları örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

Örgüt içinde yaşananlar, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

E.A. isimli teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldıgˆını belirten kadın terörist, örgütün dogˆan çocugˆa Avrupa'da satmak üzere el koydugˆunu ve olay sonrası kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldugˆunu söyledi.

Gördüklerinden ve tecavüze ugˆrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebas¸larının tam bir sapıklık içinde oldugˆunu anladıgˆını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düs¸künlügˆünün herkes tarafından bilindigˆini ve örgütteki herkesin bu isimlerden nefret ettigˆini anlattı.

Güvenlik güçlerine 2017'de teslim olan PKK'lı terörist M.L.G. de 2016'da 16 yas¸ındayken PKK'nın Zap kampında kaldıgˆı magˆarada tecavüze ugˆradıgˆını, s¸ikayet etse de ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlanıp sözde örgüt cezaevine gönderildigˆini belirtti. Terörist, PKK içinde bas¸ka cinsel istismar vakalarına da s¸ahit oldugˆunu ifade etti.

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018'de teslim olan terörist G.C. de bas¸ka bir teröristin, çocuk yas¸taki kıza tecavüz ettigˆini ve kızın kaçmaması için infazla korkutuldugˆunu söyledi.

- Örgüt içinde erkek çocuklar istismar ediliyor

Terör örgütü PKK'da 2003-2010 yıllarında faaliyet gösteren ve 2011'de teslim olan terörist F.T. de kan donduran ifadelerde bulundu.

Örgüt içinde erkegˆin erkegˆi cinsel istismarına birçok kez s¸ahit oldugˆunu belirten F.T, eski örgüt mensuplarının örgüte yeni katılan ve yas¸ı küçük erkek örgüt mensuplarına tecavüz ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da yakalanan bir erkek terörist de örgüte zorla katıldıgˆını ve Suriye'de götürüldügˆü kampta kendisine ve birçok çocugˆa defalarca tecavüz edildigˆini anlattı.

- Uyuşturucu bağımlısı kız çocukları istismara uğruyor

PKK'lı başka bir terörist de örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak uyus¸turucuya alıs¸tırılarak cinsel istismara maruz bırakıldıgˆı itirafında bulundu.

Özellikle 13-14 yas¸larındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyus¸turucu koyularak bagˆımlı hale getirildiklerini belirten terörist, uyus¸turucunun etkisini gösterdigˆi her seferde çocukların cinsel istismara ugˆradıklarını anlattı.

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldıklarını dile getiren terörist, çocukların zayıflıgˆından istifade edildigˆini, uyus¸turucuya alıs¸tırıldıklarını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalıs¸ıldıgˆını kaydetti. Buna ragˆmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildigˆini söyledi.

PKK tarafından 9-14 yas¸larındaki çocuklardan bir tabur olus¸turuldugˆu, buradaki kızlardan bazılarının istismara ugˆradıgˆı, bunun sonucunda intihara tes¸ebbüs ettikleri ortaya çıktı.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildigˆi, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine ragˆmen hamileliklerinin sonlandırıldıgˆı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise travmayı atlatamayarak intihara tes¸ebbüs ettigˆi belirlendi.