31 Mart’ta millet düşmanlarının yüreklerini titretin

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nı hınca hınç dolduran onbinlere mitingde seslendi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Sizlerden 31 Mart'ta tarihi bir zafer bekliyorum. Demokrasi ve iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Siz kardeşlerime soruyorum. Öyle bir cevap verin ki mazlumların kalbine inşirah olsun. Millet düşmanlarının yürekleri titresin. Kandil'deki, Pensilvanya'daki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Türkiye'nin ayağına pranga vuranlar sadece ülkemizin düşmanları değil, ülkemiz ve milletimiz en büyük darbeyi içerideki gafillerden yemiştir. Kimi zaman karşımıza medya baronları, sözde aydınlar, statükocu bürokratlar olarak, darbecilere umut bağlamış siyasetçiler olarak, kimi zaman teröristlere 'cici çocuklar' diyen genel başkanlar olarak, kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır. Türkiye kazandığı başarıların tamamını bunlara rağmen gerçekleştirmiştir.Tanzim satışlarda buradaki elmaları uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum. Hemen Hazine ve Maliye Bakanımı, Tarım Bakanımı arayacağım süratle İstanbul, Ankara bu bölgelere elmaları gönderelim, depoları boşaltalım. Kim kaybediyor? Fırsatçılar. Kim kazanıyor? Millet. Benim milletimi kimse sömüremez. Sömürtmeyeceğiz.Kardeşlerim ecdad gönülsüz namaz göğe varmaz diyor. Güzel değil mi? Yani gönülsüz yapılan ibadetin bile insana hayrı olmaz. Her işin olduğu gibi siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşk olmadan siyasette de yapılmaz. 15 Temmuz'da 40 yıldır besleyip büyüttükleri FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Pes etmeyi aklımızın ucundan geçirmedik. İftiraların üstesinden yine milletimizin muhabbeti, desteği ve duası sayesinde geldik. 367 garabetini ortaya çıkararak Cumhurbaşkanı seçmemizi engellemeye çalıştılar. Gezi olayları ile ekonomimizi darbe vurmaya çalıştılar. İnsanlarımızın evlerini bombaladılar, camilerimizi ateşe verdiler. 15 Temmuz'da 252 şehit verdik ama hainler Türkiye'yi ve Türk milletini teslim alamadılar.Terör örgütlerine en ağır darbeleri vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. Güney sınırımızı terörden arındıracak güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik. Hazırlıkları tamamladık.Kemal utanmadan bu iktidar IMF'ye gidecek diyor. Biz IMF'ye gitmedik, IMF'ye giden CHP zihniyeti oldu. Hamdolsun sonunda vesayeti zayıflatmayı, ekonomimizi büyütmeyi başardık. O zamanki IMF Başkanıyla Davos'ta konuştum. "Türkiye'yi ben yönetirim" dedim. 23,5 milyar dolar borcu ödedik. Mayıs 2013'te IMF ile işimiz bitti.