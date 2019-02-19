40 haine ağır müebbet talebi

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ darbe girişiminin Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı ayağına ilişkin 53 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Ankara'da görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mütalaada, darbeciler tarafından Zırhlı Birliklere komutan olarak atanan eski Tuğgeneral Ahmet Bircan Kırker'in de aralarında bulunduğu 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. 12 sanık hakkında ise "anayasayı ihlal etme" suçuna yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, 1 sanık hakkında ise beraat talep etti.Diğer taraftan FETÖ'ye yönelik yurt genelinde devam eden operasyonlarda Ağrı'da 9, Yalova merkezli operasyonda 11, Kayseri merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.