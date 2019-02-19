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'ye 'kozmik bacı' operasyonu! İrtibatları tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan 'Kozmik Bacı' lakablı Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.

AA İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:04
FETÖ'ye 'kozmik bacı' operasyonu! İrtibatları tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan Yasemin Ören'in de bulunduğu 26 kişi yakalandı.

KOZMİK BACI İLE İRTİBATLI 37 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kadın yapılanmasında etkin rol alan şüpheli Yasemin Ö. ile irtibatta olduğu tespit edilen 37 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.

KONTÖRLÜ TELEFONLAR ÜZERİNDEN ARDIŞIK ARAMALARLA...

Başsavcılık, şüpheli Yasemin Ö.'nün büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Ayrıntılar gelecek...

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FETÖ'ye 'kozmik bacı' operasyonu! İrtibatları tespit edildi
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