Gençlere en güzel müjde

BUGÜN NELER OLDU

4 yıllık üniversite mezunları 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Lise ve altı ise 12 ay askerlik yapıyor. Yurt dışındaki vatandaşlar için de dövizle askerlik ve bedelli askerlik var.12 aylık yedek subaylık devam ediyor, 2 yıllık meslek yüksekokul mezunlarına 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması geliyor. Bu görev sırasında 2 aylık eğitim döneminde harçlık verilecek, 10 aylık dönemde ise maaş ödenecek. Lise ve altı için 6 ay+6 aylık geliyor.Dövizli askerlik sürecek. Bedelli-dövizli farkı kalmayacak. Dövizli askerlikte kur neyse bedelli askerlikte de aynı TL bazında ödenecek. Bedelli kalıcı olacak. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yeni askerlik sistemini duyurdu.Yeni uygulamayla birlikte fakir zengin arasındaki uçurum da aradan kalkacak.Askerlik çağındaki gençler "Cumhurbaşkanımız'ın açıklamaları bizi rahatlattı.Artık durumu olmayan gençler de hem bedelli hem de paralı askerlik yapabilecek. Bu açıklama binlerce gence iş kapısı da demek" diye konuştu.Okulu biten veya bitiremeyenleriçin askerlik bir engel teşkil ediyordu.Hem profesyonel askerlik yapılacak, hem de gençler istediği askerliği yapacak.Gençlerin önünü açacak.İşe girecek olanlar veya evlenecek olanlar için askerlik hep bir soru işareti oluyordu.Yeni sistem içimizi rahatlattı. Ne zaman bedelli çıkar diye düşünmeyeceğim.Artık önümü daha rahat görebiliyorum.Belki birçok kişiningeçim kaynağı olacak. İnşallah bir an önceyasallaşır ve birçok benim gibi gariban gencinyüzü güler.Askerliği ertelemek zorunda kalmıştım. Şimdi önümü görüyorum. Fakir de olsan, zengin de olsan herkese eşit bir askerlik süresi oluşuyor.Askerliğin süresininkısalması özellikle kendi emeğiyle geçineninsanlar için çok önemli. Aileler için demaddi anlamda büyük bir faydası olacaktır.Bu uygulamaylasüre kısaldığı için insanlar beklemek yerinehemen vatani görevlerini yerine getirecektir.Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.Devletimiz müjde üstüne müjde veriyor. 6 ay daha askerde görev yaparsak maaş verilecek.Bu müjdenin kralı. O zaman ne diyoruz.Haydi gençler askere...Muhalefet şimdi bu müjdeye de muhalefet olur. Ne zaman gideceğiz, ne zaman biter diye düşündüğümüz askerlik bitti gibi. Hükümetimize düzenlemeden dolayı teşekkür ediyoruz.Yeniaskerlik sistemi gençlerinyüreğine su serpti. Askerliksırasında verilecek maaşlaaileme de katkı sağlarım.Eğitim seviyesinegöre askerlik yapmaşartını olumlu karşılıyorum.Biz gençler için çok iyi oldu.Keşke bizim zamanımızda da böyle olsaydı.6 ay zorunlu, 6 aydan sonra devam etmek isterse ücret alması da çok güzel bir uygulama.Cumhurbaşkanımızın açıklaması biz gençleri çok sevindirdi.Bizim gibi hayatına yön verecek bütün gençlere verilebilecek en büyük müjde budur.Bu sistemle hem vatani görevimi yerine getireceğim hem de aileme yük olmayacağım. Erdoğan'a minnettarız.Artık tek tip askerlik var.Önümüzde bir belirsizlik yok. Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanımız olaya el attı, artık bu kaygı yok.Bir yandan okuyup bir yandan çalışıyorum.Alttan kalan derslerim var.Onları bitirmem gerekiyor.Askerlik bütün planlarımı alt üst ediyordu. Bedellinin kapsamının genişlemesi bana çok yaradı.