Gençlere en güzel müjde

MEVCUT DURUM:
4 yıllık üniversite mezunları 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Lise ve altı ise 12 ay askerlik yapıyor. Yurt dışındaki vatandaşlar için de dövizle askerlik ve bedelli askerlik var.
YENİ SİSTEM:
12 aylık yedek subaylık devam ediyor, 2 yıllık meslek yüksekokul mezunlarına 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması geliyor. Bu görev sırasında 2 aylık eğitim döneminde harçlık verilecek, 10 aylık dönemde ise maaş ödenecek. Lise ve altı için 6 ay+6 aylık geliyor.
KALICI BEDELLİ:
Dövizli askerlik sürecek. Bedelli-dövizli farkı kalmayacak. Dövizli askerlikte kur neyse bedelli askerlikte de aynı TL bazında ödenecek. Bedelli kalıcı olacak. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yeni askerlik sistemini duyurdu.
Yeni uygulamayla birlikte fakir zengin arasındaki uçurum da aradan kalkacak.
Askerlik çağındaki gençler "Cumhurbaşkanımız'ın açıklamaları bizi rahatlattı.
Artık durumu olmayan gençler de hem bedelli hem de paralı askerlik yapabilecek. Bu açıklama binlerce gence iş kapısı da demek" diye konuştu.
BEKLENTİMİZ KARŞILANDI İSTANBUL:
Berkay Yıldız (23):
Okulu biten veya bitiremeyenler
için askerlik bir engel teşkil ediyordu.
Hem profesyonel askerlik yapılacak, hem de gençler istediği askerliği yapacak.
Olcay Kara (19):
Gençlerin önünü açacak.
İşe girecek olanlar veya evlenecek olanlar için askerlik hep bir soru işareti oluyordu.
Murat Gündoğdu (19):
Yeni sistem içimizi rahatlattı. Ne zaman bedelli çıkar diye düşünmeyeceğim.
Artık önümü daha rahat görebiliyorum.
EŞİT ASKERLİK FIRSATI ADIYAMAN:
Adem Aslancan (Fırıncı-18):
Belki birçok kişinin
geçim kaynağı olacak. İnşallah bir an önce
yasallaşır ve birçok benim gibi gariban gencin
yüzü güler.
Şevket Rahvan (Sağlık çalışanı-24):
Askerliği ertelemek zorunda kalmıştım. Şimdi önümü görüyorum. Fakir de olsan, zengin de olsan herkese eşit bir askerlik süresi oluşuyor.
DÜZENLEME MÜJDENİN KRALI GAZİANTEP:
Eser Eşiyok (32):
Askerliğin süresinin
kısalması özellikle kendi emeğiyle geçinen
insanlar için çok önemli. Aileler için de
maddi anlamda büyük bir faydası olacaktır.
Hanifi Akdeniz (28):
Bu uygulamayla
süre kısaldığı için insanlar beklemek yerine
hemen vatani görevlerini yerine getirecektir.
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.
TRABZON:
Görkem Çolak (Lise mezunu-18):
Devletimiz müjde üstüne müjde veriyor. 6 ay daha askerde görev yaparsak maaş verilecek.
Bu müjdenin kralı. O zaman ne diyoruz.
Haydi gençler askere...
Baki Zevit (Lise mezunu-18):
Muhalefet şimdi bu müjdeye de muhalefet olur. Ne zaman gideceğiz, ne zaman biter diye düşündüğümüz askerlik bitti gibi. Hükümetimize düzenlemeden dolayı teşekkür ediyoruz.
ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ
Tevfik Büyükpoyraz (Kayseri/Tezgahtar-21):
Yeni
askerlik sistemi gençlerin
yüreğine su serpti. Askerlik
sırasında verilecek maaşla
aileme de katkı sağlarım.
Mehmet Can Eker (Edirne/İşçi-24):
Eğitim seviyesine
göre askerlik yapma
şartını olumlu karşılıyorum.
Biz gençler için çok iyi oldu.
Mehmet Özdemir (Siirt/ 29):
Keşke bizim zamanımızda da böyle olsaydı.
6 ay zorunlu, 6 aydan sonra devam etmek isterse ücret alması da çok güzel bir uygulama.
Sıddık Duran (Hakkari/19):
Cumhurbaşkanımızın açıklaması biz gençleri çok sevindirdi.
Bizim gibi hayatına yön verecek bütün gençlere verilebilecek en büyük müjde budur.
Ömer Faruk Tekin (Şanlıurfa/21):
Bu sistemle hem vatani görevimi yerine getireceğim hem de aileme yük olmayacağım. Erdoğan'a minnettarız.
Batuhan Kalkan (Erzincan/Öğrenci-21):
Artık tek tip askerlik var.
Önümüzde bir belirsizlik yok. Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum.
Zafer Sırtıkara (Erzurum/Öğrenci-20):
Cumhurbaşkanımız olaya el attı, artık bu kaygı yok.
Birkan Koşapınar (Bursa/20):
Bir yandan okuyup bir yandan çalışıyorum.
Alttan kalan derslerim var.
Onları bitirmem gerekiyor.
Askerlik bütün planlarımı alt üst ediyordu. Bedellinin kapsamının genişlemesi bana çok yaradı.