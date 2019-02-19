PKK'nın gözü dönmüş sözde yöneticileri, kadın teröristleri ölüme itiyor

- Bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor - Kadın teröristler, cinsel istismardan kurtulmak için son çare olarak intihar ediyor - Teslim olduktan sonra örgüt içinde yaşananları anlatan PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın koruması terörist, Dilan isimli teröristin Karayılan'ın tecavüzüne ugˆrayınca el bombasıyla intihar ettiğini anlattı - "Zilan Dicle" kod adlı kadın terörist, "Beritan Hilal" kod adlı teröristin sürekli tecavüze ugˆradıgˆı için intihar ettigˆini belirtti

ANKARA (AA) - Bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, örgüt içerisinde kadınlara uygulanan cinsel istismar ve tecavüz olaylarının boyutunu gözler önüne seriyor.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 2002-2003 yıllarında korumalıgˆını yapan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiği ifadede, "I·stanbullu Dilan uzun boylu, sarıs¸ın ve zayıftı. Murat Karayılan'ın tecavüzüne ugˆrayınca el bombasıyla intihar etti." dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist, PKK içinde yaşanan çirkinliklere ilişkin "Kandil'e ayak bastıgˆımın ikinci gecesi tecavüze ugˆradım. Sabahleyin sorumluya söyledim. 'Olayı gel bana anlat' diyerek götürdügˆü kendi sıgˆınagˆında o da bana tecavüz etti." ifadesini kullandı.

- Tecavüz olaylarının üzeri kapatılıyor

Geçen yıl yakalanan terörist C.K, bölücü terör örgütü PKK içinde kadın teröristlere tecavüz eden ve cinsel saldırıda bulunan sözde üst yönetimdekilerin herhangi bir ceza almadıklarını ve olayların kapatıldıgˆını söyledi.

Teröristlerden K.A. ise ifadesinde, "Örgüt içindeki elebas¸ları, kadın teröristlere cinsel istismarda bulunuyor. Orada bunu engelleyecek bir güç yok. Bu konuda magˆdur oldugˆunu bildigˆim çok kadın var. Bu kadınlar örgütün çirkin yüzünü görüp en sonunda PKK'dan kaçtılar." dedi.

Geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist R.Ç. de nöbet tuttuğu sırada erkek teröristin kendisini önce elle ve sözle taciz ettiğini, daha sonra da tecavüz girişiminde bulunduğu anlattı. Kadın terörist, bunun üzerine örgütten kaçtığını ifade etti.

"Zilan Dicle" kod adlı kadın terörist, "Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocugˆundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördügˆünü söyleyerek agˆlıyordu. Geçen yıl Bole kampında el bombasıyla intihar ettigˆini duydum. Daha sonra bu kis¸inin 'Beritan Hilal' kod adlı Zeynep oldugˆunu ve sürekli tecavüze ugˆradıgˆı için intihar ettigˆini ögˆrendim." ifadesini kullandı.

- Örgüt içerisindeki tecavüz vakaları yeni değil

Terörist ifadelerinden elde edilen bilgilere göre, PKK'lı kadın teröristler, örgütün terör eylemlerinde bulunmaya başladığı dönemden beri erkek teröristlerin istismarına maruz kalıyor.

Kadın terörist "Mardinli Rojin", 1995'te Suriye'ye örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanına gönderildigˆi süreçte sözde üst yönetimden H.A'nın tecavüzüne ugˆradı. Kadın terörist, 6 aylık hamile olduğu öğrenilince Öcalan'ın talimatıyla canlı canlı Dicle Nehri'ne atılarak öldürüldü.

Örgüt içinde yaşananları anlatan kadın terörist B.A ise 1994'te bir erkek terörist tarafından hamile bırakılan terörist S.Ç'nin infaz edildiğini, bir başka kadın teröristin de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi terörist Osman Öcalan ile ilişki yaşadıktan sonra intihar ettiğini belirtti.