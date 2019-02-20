CHP'den skandal "Akdeniz'den vazgeçin" çağrısı!

CHP YUNANİSTAN VE İSRAİL'İN KERVANINA KATILDI

Türkiye'nin Akdeniz'de yaptığı petrol ve doğalgaz aramaları başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız ederken bu kervana CHP de katıldı.

"AKDENİZ'DE PETROL ARAMAKTAN VAZGEÇİN"

"Tüm maliyetler hesaplandığında, yaklaşık 2 milyar dolar Akdeniz'in derin sularına gömülecektir" ifadeleri ile Türkiye'nin yaptığı arama çalışmalarının iptal edilmesini isteyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada Başarır ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tepki yağmuruna tutuldu.

BAŞARIR'A TEPKİ: "BU BİZİM BAĞIMSIZLIK GÖSTERGEMİZ"

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, "Türkiye'nin kendi başına bu aramaları yapabilmesi önemli bir bağımsızlık göstergesidir. Denizde bu işi yapmak zor. Türkiye'nin daha önce bu minvalde sondaj yapabilecek bir gemisi yoktu. Türkiye baştan bir gemi aldı, geminin içini donatı. Haliyle bunlara masraflar yapıldı. Ancak bu saatten sonra çok daha düşük maaliyetlere bu sondajlar yapılacak. Daha önce bu tarz bir sondaj yapmak istediğimizde günlük kira üzerinden gemi, personel ve teçhizat kiralanıyordu. Şu anda o duruma göre çok daha hesaplı bir durum söz konusu. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kendi enerjisini kendi çıkarma yönünde göstermiş olduğu çabanın bir ifadesi. Önemli bir bağımsızlık sembolüdür." dedi.