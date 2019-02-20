İmamoğlu, Beylükdüzü için açıkladığı vaatleri yerine getirmemiş

Beylikdüzülülere verdiği sözleri tutamayan İmamoğlu şimdi de, İstanbul için açıkladığı vaatlerle İstanbulluları aldatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Şişli'de katıldığı programda, "İstanbul'da 1 milyon 170 bin 0-5 yaş arası çocuk var. Biz bu kentin çocuğunu düşüneceğiz" diyen İmamoğlu 2014'te verdiği 'her mahalleye bir kreş' proje vaadini de gerçekleştirmemiş.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü için 37 vaat açkladı. İmamoğlu, 37 vaatten sadece 2'sini gerçekleştirebildi.

İSTANBULLULARI ALDATMAYA ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz salı günü Şişli Belediyesi'nce yaptırılan "Mehmet Emin Sungur Çocuk Bakımevi" açılışına katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Çocuklar için kreş açmak" birinci önceliğimizdir demişti. İstanbul'da 0-4 yaş arası 1 milyon 170 bin çocuğun olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çocuklar için kreş açmak, çocuk-anne eğitimi, kadınların hayata tutunmalarını sağlamak birinci önceliğimiz" ifadelerine yer vermişti. Kreşler için "birinci önceliğimizdir" diyen İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimleri için söz verdiği 10 kreşten sadece birini açtığı ortaya çıktı.

'10 KREŞ SÖZÜ' HAYAL OLDU

İmamoğlu'nun 2014 yerel seçimlerinden sonra, verdiği 'Her mahalleye bir kreş' vaadi hiç gerçek olmadı. 10 mahallesi bulunan Beylikdüzü'de, sadece Adnan Kahveci Mahallesi'nde kreş açıldığı belirlendi. Bugün ise İmamoğlu, yerine getirmediği vaatlerin aynısını yeniden tekrarlamış oldu..