Listelerde 1 Nisan hesabı

CHP'de 12 parti meclisi (PM) üyesinin olağanüstü toplantı talebi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul görmedi. Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan ve yaklaşık 4 saat süren merkez yürütme kurulunda (MYK) listelere son şekli verildi. Belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri ve genel meclis üyelikleri için yoğun bir mesai harcandı. Başkan adayları Ankara'da kamp kurarken, meclis üyelikleri için listelerde yer almak isteyenler, torpil arayışına girdi. Partinin önemli isimleri Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Engin Altay ve Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu MYK ve PM üyeleri "Benim adayım listede olmalı" talebiyle il başkanlarının oluşturduğu listelere müdahale etti.



KURULTAY HESABI

En önemli ve statejik müdahaleyi ise Kılıçdaroğlu yaptı. 31 Mart'ta yapılacak seçimde olası başarısız sonuçlara göre plan geliştiren Kılıçdaroğlu, aday olmayan, başvuru yapmayan kurultay delegelerini listelere yerleştirdi. Bu dengede en önemli kriter ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve arkadaşlarının 24 Haziran seçiminden sonra başlattıkları kurultay çalışmalarıydı. Olağanüstü kurultay için imza vermeyen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il ve ilçede listelere imza vermeyen kurultay delegeleri yazıldı. Bu hamlenin asıl amacı ise 1 Nisan hesabı olarak yorumlandı.

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