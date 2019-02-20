O iki generale ağırlaştırılmış müebbet hapis

15 Temmuz hain darbe girişiminde Diyarbakır'dan F-16 uçakları kaldırıp Ankara'yı bombalattıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile Hava Harekat Merkez Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın yargılamasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Adana F Tipi Cezaevinden savunması SEGBİS'le alınan Atilla Darendeli, FETÖ dâhil yasa dışı hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Devleti ele geçirmek için darbe girişiminde bulunan alçaklar günler öncesinden toplantı yaptılar. Darbe girişiminin olduğu gün ben bütün gün denizdeydim. Darbe girişimini Ankara'daki kızımdan öğrendim. Ben 16 Temmuz'da Akıncı Üssü'ndeki darbecileri etkisiz hale getirmek için mücadele verdim. Buna rağmen bir Korgeneralin paçavradan oluşan kitabında yazdıklarından dolayı ben ve ailem cezasını çekiyoruz. Akıncı Üssü davasında tutuklu yargılanan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı kurmay Albay Ali Durmuş'la yaptığım telefon görüşmesinden dolayı tutuklandım. 34 yıllık askerim. Rütbem alındı. Darbeci Semih Terzi ve Özel Kuvvetlerin emrinde uçuşa kapalı pistte uçak vardı. Darbeciler tarafından Denizli, Hatay, Şırnak ve Diyarbakır'dan özel birlikler Ankara'ya götürülecekti. Özel birlikler 3 ilde etkisiz kılındı. Ancak Semih Terzi kaçırdığı uçakla tam teçhizatlı 40 kişilik özel birliği Ankara'ya götürdü. Bunları engellemeyen kişi Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'dır" dedi.

"DARBE GECESİ ALKOL ALDIM"

SEGBİS'le savunması alınan Tuğgeneral Deniz Kartepe ise, 15 Temmuz gecesi dönemin Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının İstanbul'daki düğününde derdest edildiğini, buna rağmen komutanı olduğu üssü arayıp pistin uçuşa kapatılması için talimat verdiğini iddia etti. Kartepe, "O gece kızım Ankara'da, oğlum Diyarbakır'daydı. Darbeyi destekleyen biri olsaydım eşim ve çocuklarım için tedbir alırdım. O gece olanlardan habersiz alkol aldım. Böyle bir girişimin olacağından önceden haberi olan birinin alkol alacağı düşünülemez" dedi.

"BÜYÜK KELLE SÖZÜNDEN KARAYILAN'I KAST ETTİM"

Karargâhtaki pilotlarla yaptığı toplantıda "Büyük bir kelle alacağız" şeklindeki sözlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı değil, Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi üst düzey teröristleri kast ettiğini belirten Tuğgeneral Kartepe, "PKK'nın liderlerinden Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi teröristlerin etkisiz hale getirmelerini konuşuyorduk. 'Büyük kelle alacağız' sözünü terörist liderleri için konuştuk. Bizim için normal olan bu konuşmalara farklı senaryolar yazıldı. Darbe gecesi aldığım tedbirler benim FETÖ'cü olmadığımı gösteriyor" dedi.

Sanık, Albay Bülent Gürdoğan'da darbe girişimine destek verdiği ve FETÖ'cü olduğu iddialarını reddetti.

ÜÇÜNE DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Hafta sonu dâhil son 1 haftadan beri aralıksız yargılama yapan mahkeme heyeti delillerin toplanmış olması nedeniyle kararını açıkladı. Sanıkların, görevli olduğu Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden 6 adet F–16 savaş uçağının gasp edilerek Ankara'daki alçak uçuşlarda kullandıkları, ardından darbecilerin karargâhı olan Akıncı Hava Üssüne indirdikleri belirtildi. Sanık Deniz Kartepe'nin darbe teşebbüsü içinde yer aldığı ve hava kuvvetleri ayağının planlayıcılarından olduğu bildirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde görevli sanık Kurmay Albay Ali Durmuş'un da hava kuvvetleri ayağının planlayıcılarından olduğunu belirten mahkeme, Durmuş'un, Kartepe ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast planından söz ederek, "Büyük bir kelle alacağız" dediğine dikkat çekildi. Ali Durmuş'un darbe girişiminden 3 gün önce Diyarbakır'dan uçak gasp eden Eskişehir'de görevli pilot Yavuz İstek'i arayıp, 'Özel bir görev olduğunu' söyleyerek Diyarbakır'a gelmesini istediği, Pilot İstek'in, Diyarbakır'a geldiği ve Ali Durmuş'un darbe girişiminden 1 gün önce Diyarbakır'a gelerek Deniz Kartepe'nin evinde görüştükleri ifade edildi. Sanıklar Atilla Darendeli ile Deniz Kartepe'nin, darbe girişiminden 3 gün önce rutin plan dışında 'İvedi' başlıklı Muğla Dalaman Askeri Havalimanı'na karşılıklı hizmet uçuşu planladıkları, Darendeli'nin, kendi özel aracıyla gittiği Dalaman Askeri Havalimanından Kartepe'yi alarak darbe teşebbüsünü görüşmek için üs dışında 1,5 saat görüştüklerine bildirildi.

BOYDAK'LARLA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ ÇIKMIŞTI

Hesap hareketlerinde FETÖ'cü Boydak ailesiyle 6 milyonluk para trafiği MASAK raporuyla tespit edilen sanık Bülent Gürdoğan'ın da darbe girişiminde hava kuvvetleri ayağının planlayıcılarından olup, verdiği emir ve talimatlarla darbe teşebbüsü içinde yer aldığını belirten mahkeme, Fetullah Gülen'in talimatıyla 15 Temmuz gecesi askeri hiyerarşi dışında kendilerini, 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak tanımlayan 'üniformalı teröristlerin, Anayasayı askıya alarak, seçilmiş Cumhurbaşkanını görevden almak, hükümeti ortadan kaldırmak amacıyla demokrasiye karşı silahlı darbe teşebbüsünde bulunduklarının altını çizdi. Rehin alınan Hulusi Akar'ı Fetullah Gülen ile görüştürmek isteyen Akıncı Üssü komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in darbe girişiminden bir gün önce Diyarbakır'a gelerek terörle mücadelede hassas hedeflemede kullanılan Lazer Pod cihazını kendi geldiği F–16 savaş uçağına takarak Ankara'ya döndüğü ve bu cihazla TBMM ile Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın vurulduğuna dikkat çekildi. Mahkeme darbe girişiminde aktif rol aldıkları yönünde tam bir kanaat hâsıl olması nedeniyle sanıkların 3'ünün de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını kararlaştırdı. Ceza iyi halden müebbette dönüştürüldü.