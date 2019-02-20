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O isimlerin cezaları onandı

Cumhuriyet yazarları hakkında yürütülen terör davasında 15 sanığa 2.5 yıldan 8 yıla kadar verilen cezalar üst mahkeme kararıyla onandı

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
O isimlerin cezaları onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda yayın yaptıkları suçlamasıyla açılan davada yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu. Daire, sanıkların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza dairesinin bu kararıyla yerel mahkemenin kararı onanmış oldu. Davada Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Musa Kart, Güray Öz, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Kadri Gürsel ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığa 2.5 yıldan 8 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezaları verilmişti.
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O isimlerin cezaları onandı
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