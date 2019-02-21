Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan Manisa'da konuşuyor

Başkan Erdoğan Manisa'da konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da halka hitap ediyor. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Erdoğan Manisa'da miting alanına geldi ve konuşmasını yapmaya başladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 21.2.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 17:54
Başkan Erdoğan Manisa'da konuşuyor

"ECDADIMIZ MANİSA'DAKİ GÜZELLİĞİ GÖRMÜŞ VE..."

Manisa'yı, Kula'yı, Soma'yı, Şehzadeler'i, Turgutlu'yu, Yunus Emre'yi selamlıyorum. Efeler, zeybekler, yiğitler diyarı Manisa'yı selamlıyorum. Bugün sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle hasret gidermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası müzeyyen bir şehirdir. Ecdadımız Manisa'daki güzelliği görmüş ki buraya ayrı bir ehemmiyet göstermiştir.

CUMHUR İTTİFAKINDA TEREDDÜTSÜZ DESTEKLİYORUZ

Biz Manisa'yı severiz, Manisa'da bizi sever. İşte bunun için 31 Mart'ta yine desteğinize talibiz. Hazır mıyız? 31 Mart'ta ülkemize demokrasi şöleni yaşatalım bir kez daha. Cumhur İttifakının adayını en ufak bir tereddüte düşmeden destekliyoruz. Ve illet ittifakına da gereken dersi veriyoruz.

AHaber CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Manisa'da konuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN