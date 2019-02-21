Başkan Erdoğan Manisa'da konuşuyor

"ECDADIMIZ MANİSA'DAKİ GÜZELLİĞİ GÖRMÜŞ VE..."

Manisa'yı, Kula'yı, Soma'yı, Şehzadeler'i, Turgutlu'yu, Yunus Emre'yi selamlıyorum. Efeler, zeybekler, yiğitler diyarı Manisa'yı selamlıyorum. Bugün sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle hasret gidermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası müzeyyen bir şehirdir. Ecdadımız Manisa'daki güzelliği görmüş ki buraya ayrı bir ehemmiyet göstermiştir.

CUMHUR İTTİFAKINDA TEREDDÜTSÜZ DESTEKLİYORUZ

Biz Manisa'yı severiz, Manisa'da bizi sever. İşte bunun için 31 Mart'ta yine desteğinize talibiz. Hazır mıyız? 31 Mart'ta ülkemize demokrasi şöleni yaşatalım bir kez daha. Cumhur İttifakının adayını en ufak bir tereddüte düşmeden destekliyoruz. Ve illet ittifakına da gereken dersi veriyoruz.

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