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Çatalca'da şehit ailesini ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Bugün Çatalca'da seçim çalışmalarında bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 21:08
Binali Yıldırım Çatalca'da şehit ailesini ziyaret etti

Çatalca'da bir taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle sohbet etti. Taksi durağını arayan bir müşterinin telefonunu cevaplayan Yıldırım, müşterinin istediği adrese taksi yönlendirdi.

Yıldırım daha sonra, 2017 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Uzman Erbaş Halil İbrahim Güler'in baba evini ziyaret etti. Ziyarette, şehit için Kur'an okunup, dua edildi. Yıldırım, baba Kani Güler, anne Aysel Güler ve şehit yakınları ile sohbet etti. Binali Yıldırım, şehidin babası ve annesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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Binali Yıldırım Çatalca'da şehit ailesini ziyaret etti
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