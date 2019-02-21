CHP Rumlar’ın ağzıyla konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşylara hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Her partinin kendi önceliklerine hassasiyetlerine göre bir gündemi var. İşte CHP'yi görüyorsunuz, talimat Kandil'den geliyor. CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta İyi Parti, yanında Saadet. Dörtlü çete. Kandil "Siz Doğu'da Güneydoğu'da doğuda beraber olacaksınız. Batı'da da Erdoğan'ı çökertmek için HDP olarak seçime girmeyeceksiniz. CHP'yi destekleyeceksiniz. Bazı yerlerde İYI Parti'yi destekleyeceksiniz" diyor. Mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek. Fakat ben milletime inanıyorum. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız.







MHP İLE OMUZ OMUZAYIZ

Bu seçimde Cumhur ittifakı olarak AK Parti, MHP beraber omuz omuza yoğun bir çalışmanın içinde olacağız. Cumhur İttifakı sandığa yansımalı. CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir. Fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Hele hele Saadet ile hiç mi hiç olamaz. Ama bak gelebiliyorlar. Bizim gündemimizde hizmet, eser, gönüller kazanmak, ülkemizi ekonomide ticarette istihdamda tarımda savunma sanayiinde çok daha iyi seviyelere taşımak, milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara ders vermek var. Bizim gündemimizde Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak var.

CHP'nin ve zillet ittifakının gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmak var. Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payandalık yapmak, fırsatçılara sahip çıkmak var. Sadece kendi küçük hesapları koltuk kavgaları var. Biz her alanda ülkemizin bağımsızlığı için çalışırken CHP ve şürekâsı Türkiye'nin geleceğine pusu kurmak peşinde.







NÖBET TUTTULAR

17/25 Aralık girişiminde demokrasinin yanında saf tutmak yerine gittiler grup kürsülerine FETÖ' nün montajlarını şantaj kasetlerine kiraya verdiler. Basın özgürlüğü diyerek FETÖ' nün paçavraları önünde gece sabahlara kadar nöbet tuttular. 15 Temmuz gecesi millet ile darbeye direnmek yerine FETÖ' cü alçaklar ile anlaşıp tankların arasından kaçmayı seçtiler. F-16'lar bomba yağdırırken üzerimizden uçup giderken o Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumluyordu.

"Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzı ile konuşmasıdır"

Önceki gün bir CHP milletvekili çıkmış petrol ve doğalgaz arama çalışmalarımızı eleştiriyor. Doğu Akdeniz'deki operasyonlarımızın durdurulması gerektiğini söylüyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları zaten Rumlar'dan işitiyorduk. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır. CHP'nin hazımsızlığıdır. Ülkemizin enerji güvenliğine dair milli bir meselede CHP'nin bu şekilde savrulması böyle bir gafletin içine düşmesi gerçekten üzücüdür. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumlar'ın ağzı ile konuşmasıdır. Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkartacak bu tür stratejik hamilelerden bırak rahatsızlık duymayı herkesin en başta da ana muhalefetin gurur duyması gerekir. Elbette biz Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerini durdurmayacağız, Kıbrıs'ta kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki hakları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.



31 MART BİR MESAJ OLSUN

31 Mart, Gazze için Filistin için Suriye Irak Arakan Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum hakları için dünyaya verilmiş bir mesaj olsun. 31 Mart DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kast edenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır inşallah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Altındağ'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu

BU MİLLET BAŞKAN'INA İNANIYOR

Başkan Erdoğan'ın mitingine katılanlar Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

GAZİ DEMİRBAĞ (15): Cumhurbaşkanımız çocukları seviyor, biz çocuklar da onu seviyoruz. Katıldığı her etkinlikte bizlerle yakından ilgileniyor ve iyi eğitim almamız için nasihat veriyor. İnşallah biz de iyi bir eğitim alıp ileride ülkemize güzel bir şekilde hizmet edeceğiz.

NACİYE ÖZTÜRK (66): Bu millet Cumhurbaşkanına inanıyor. Ankara'da da Mehmet Özhaseki'ye güveniyor. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'nin altına düşmeyeceğine inanıyoruz. Başkent için Özhaseki diyoruz.

ŞENAY DURSUN (36): Cumhurbaşkanımızı görmek ve Özhaseki'nin projelerini dinlemek için geldim. Belediyecilikte AK Parti hep projeleriyle öne çıkmıştır. Bu seçimde de Ankara'da sadece Cumhur İttifakı'nın projeleri göze çarpıyor. Tercihimiz Cumhurun gücünden yana olacak.