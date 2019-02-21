CHP’de liste isyanı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de teşkilatlar Genel Merkez'e karşı ayaklandı. Özellikle Gençlik Kolları Başkanlıkları, listelerde gençlere yer verilmemesine tepki gösterip Türkiye'nin dört bir yanında isyan bayrağı açtı.CHP İstanbul'da Sancaktepe, Maltepe, Adalar ve Avcılar teşkilatları parti yönetimine karşı ayaklandı. Adalar'da belediye meclis üyesi listesini beğenmeyen CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç ve yönetimi, CHP Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci istifa etti. Avcılar'da da listeler açıklandıktan sonra isyan çıktı. CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker, Genel Merkezi'e tepki gösterdi. Avcılar İlçe Örgütü'nü olağanüstü toplantıya çağıran Şeker, "Avcılar'ı temsil etmeyen, altında imzamız olmayan bir listedir" diye konuştu. CHP'nin mevcut İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 6 maddelik bir bildiri yayımlayıp yaşananlara isyan etti. Bildiride, "Bir yandan gençlerin ve kadınların oyuna talip olup, öte yandan tepeden inme listelerle, durmaları gerektiği yeri işaret edenlerin çektiği o şeritlerin ardında durmayacağız" denildi.İzmir ve ilçelerinde de parti yönetimine sert tepki var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Buca adayı olarak kamuoyuna tanıttığı Suat Nezir'i geri çekip yerine Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın avukatlığını yürüten belediye meclis üyesi Erhan Kılıç'ı aday göstermesi ilçede tansiyonu yükseltti. İlçe binasına yürüyen bir grup partili slogan atarak, liste değişikliğine sert tepki gösterdi. İzmir İl Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer ise, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i istifaya davet etti. İlçe başkanlığında toplanan Suat Nezir'in yakınları, başka birinin aday gösterilmesi halinde partiden istifa edeceklerini söyledi. Suat Nezir, "Bizi 3-5 tane zibidi yolumuzdan çeviremeyecek. Bu partiyi 3-5 tane çakala teslim etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz" sözlerini kullandı.Ödemiş'te de tüm teşkilatla beraber listeye tepki gösteren Gençlik Kolları istifasını verdi. Maltepe'de ise Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın adaylığına tepki gösteren CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu ise, "CHP Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a kefil değiliz. 5 yıl boyunca Maltepe'de doğru siyaset yapmadı. Kendisi hakkında kamu vicdanını yaralayan iddialar da var" dedi.CHP'NIN il ve ilçe seçim kurullarına teslim ettiği belediye meclis üyeliği listelerine bir itiraz da CHP'li kadın ve gençlik kollarından geldi. Kadın Kolları İzmir İl Başkanı Nurşen Balcı, yüzde 33 cinsiyet kotasına uyulmadığını belirterek, "Bu listeler içimize sinmedi. İtiraz edeceğiz" dedi. Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Uyan da hazırlanan meclis üyesi aday listelerinde yüzde 20 olan gençlik kotasına bazı ilçelerde uyulduğunu, bazılarında ise uyulmadığını söyledi. Gençlerin hakkını savunmak için gerekli itirazları yapacaklarını belirten Uyan, "Gençlerin CHP'de emeği ve alınteri var. Bizim emeğimizin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.