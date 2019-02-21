Eğitim atışındaki mühimmat kazasında 5 asker yaralandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda eğitim atışı sırasında meydana gelen mühimmat kazasında 5 asker yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Kışlası'nda dün akşam 19.00 sıralarında, ağır silah eğitim atışı yapıldığı sırada obüs içindeki mühimmatın sıkışmasından ötürü patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 5 asker Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "İlk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konudaki çalışmalarda daha hassas, dikkatli olunması için gerekenleri yapacağız. Konu şu anda incelenmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.