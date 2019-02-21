MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Adam nasıl satılır gösterdiler!

Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı İl Başkanlığı aday tanıtım toplantısı yapıldı. Program, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Önümüzde bir seçim var Milliyetçi Hareket Partisinin kurulduğu günden bu güne kadar izlediği bir siyaset var. Bu siyaset de güvenlikçi siyasettir. Yani popülist ve benzeri siyaseti Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman uygulamamıştır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ülke güvenliğini hep ön planda tutmuştur. Çünkü bizim ülkemizin bulunduğu coğrafya dünyanın en önemli merkezidir. Orta Doğu'nun merkezidir.

"ÜMMET-i MUHAMMED'İN SIĞINACAK KAPISI TÜRKİYE OLMUŞTUR"

Bu beldenin en önemli özelliği şudur: Son 2-3 senedir dünyada başı sıkışan, dininden ve diyanetinden dolayı ülkesinden çıkan ümmeti Muhammedin, Müslümanların sığındığı en güvenli liman bu Anadolu coğrafyasıdır. Her kim ki memleketinden çıkarılmışsa geldiği en güvenli bölge burasıdır.

"HAÇ İLE HİLALİN SAVAŞINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Dünya haç ile hilalin mücadelesini şahitlik etmektedir. İşte haç ile hilalin mücadelesinde de bu ülke muhatap olmuştur. Dolayısı ile MHP siyasetini yaparken güvenlikçi siyaset yapar. Bu ülkenin güvenliği ümmeti Muhammedin güvenliğidir" dedi.



"ADAM NASIL SATILIR GÖSTERDİLER"

Yıldırım, "10 yıl evvel ne söylediysek aynı yerdeyiz. İçimizden ayrılanlar oldu. Başka partilerin organizasyonlarına katılanlar oldu. Ama biz kimseyi satmadık. Seçimde satmadık. Dün akşam Mersin'de adam nasıl satılır İP'çiler gösterdi. Dediler ki Burhanettin Kocamaz biz adamı böyle satarız. Biz seçimi CHP'ye böyle veririz haberin bile olmaz" ifadelerini kullandı.